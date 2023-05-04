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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزارة الآثار تختتم مشاركتها في فعاليات الملتقى العربي للسياحة والسفر 2023

السياحة والآثار
السياحة والآثار

اختتمت، اليوم الخميس، وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي مشاركتها في فعاليات الملتقى العربي للسياحة والسفر 2023 (ATM) الذي عُقد بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 1 وحتى 4 مايو الجاري.

وشاركت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة في الجلسة الحوارية التي أُقيمت على هامش الملتقى تحت عنوان " Sustainability Hub " بحضور  إدموند بارتليت وزير السياحة في دولة جامايكا، والدكتورة مينيا شاتيرجي المدير التنفيذي لمختبرات الاستدامة، والسيد جابريل سدر نائب الرئيس للتنمية العالمية- الوجهات الدولية.


واستعرضت نائب الوزير المقومات السياحية الفريدة والمتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري  والجهود التي تبذلها الدولة المصرية في مجال السياحة المستدامة، كما استعرضت تجربة مصر خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ " cop 27 " بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي، معربة عن تمنياتها بنجاح المؤتمر في دورته القادمة "COP 28" التي ستُقام بدولة الإمارات العربية المتحدة.

 

كما واصلت نائب الوزير خلال أيام الملتقى لقاءاتها الرسمية، حيث التقت بالسيد وزير السياحة بدولة جاميكا وممثلي وزارة السياحة بدولة سوريا، حيث  ألقت الضوء على التيسيرات والتسهيلات الجديدة التي تقدمها مصر في إجراءات الحصول على التأشيرة السياحية للجنسيات المختلفة  وذلك لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري.

 

واستكملت لقاءاتها المهنية التي تعقدها مع المتخصصين في مجال السياحة وممثلي شركات الطيران بهدف تشجيع التعاون المشترك لدفع الحركة السياحية الوافدة لمصر ولاسيما من السوق العربي.

 

وخلال فعاليات الملتقى شارك الأستاذ عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في الجلسة الحوارية التي عُقدت تحت عنوان "الاستثمار السياحي في منطقة الشرق الأوسط" حيث دارت المناقشات حول جهود الدول في جذب مزيد من الاستثمارات، كما واصل لقاءاته مع عدد من ممثلي بعض شركات الدعاية والتسويق ومنظمي الرحلات من الأسواق المختلفة وذلك لمناقشة أوجه التعاون المختلفة لدفع الحركة السياحية الوافدة لمصر.

كما عقدت نائب الوزير و الرئيس التنفيذي للهيئة عدة لقاءات إعلامية مع عدد من القنوات التليفزيونية والصحف العربية والأجنبية.

وفي ختام فعاليات الملتقى أثنى العارضين المشاركين بالجناح المصري على الإقبال الكبير الذي شهده الملتقى وكذلك على التنظيم.

جدير بالذكر أن الجناح المصري المشارك في الملتقى افتتحه الأستاذة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والأستاذ عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والسفير شريف عيسى سفير مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتبلغ مساحة الجناح المصري ٦١٢ م٢ والذي تم تصميمه علي غرار تصميم المتحف المصري الكبير، ويشارك به ٥٤ عارض من شركات السياحة والمنشآت الفندقية المصرية بالإضافة إلى شركة مصر للطيران وشركة Air Cairo  وشركة نسمة للطيران.
 

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السياحة والاثار الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي الامارات السياحية السياحة المستدامة

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