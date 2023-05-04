17 حالة وفاة.. تفاصيل مأساوية في حادث أتوبيس الوادي الجديد|تغطية خاصة

قدّمت نورهان عادل، مذيعة صدى البلد تغطية خاصة، عن حادث أتوبيس الوادى الجديد حيث لقى 17 شخصًا مصرعهم، فيما أصيب 29 آخرون في تصادم شاحنة نقل بمقطورة في حافلة نقل ركاب، مساء أمس، بطريق أسيوط – الوادي الجديد.

حيث تلقى اللواء ، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس نقل ركاب وشاحنة نقل بطريق " الخارجة – أسيوط".

تبين تصادم حافلة نقل ركاب بشاحنة نقل بمقطورة بالقرب من بوابة قرية المنيرة شمال مدينة الخارجة بالطريق الواصل مع مدينة أسيوط وتسبب الحادث في وفاة 17 وإصابة 29.. وجار تحديد بياناتهم.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث.

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