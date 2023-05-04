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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شخصين في انقلاب ملاكي بصحراوي بني مزار بالمنيا

انقلاب سيارة بالمنيا
انقلاب سيارة بالمنيا

لقي شخصان مصرعهما في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز بني مزار شمال المنيا والمودي إلى طريق رأس غارب تم نقلهما للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من عمليات النجدة بحادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق راس غارب عند الكيلو 110 المنيا.

تسبب الحادث في مصرع نعيم. ح. ي 36 سنة وماجد. ن. ع 35  سنة مقيمان بقرى مركز المنيا

تم نقل الجثتين إلى المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 
 

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