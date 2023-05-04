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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصعيد للأزمة.. بيان عاجل من الخارجية الإيطالية بشأن الهجوم على الكرملين

إيطاليا
إيطاليا

أدانت وزارة الخارجية الإيطالية، اليوم الخميس، الهجوم على مبني الرئاسة الروسية "الكرملين" بطائرتين مسيرتين، والذي كان يستهدف إغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال وزير الخارجية الإيطالى، لويجي دى مايو، في تصريحات له، إن الهجوم على الكرملين لا يساعد على التسوية السلمية لأزمة أوكرانيا.

ومن جانبه، صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأنه لا يستطيع الإدلاء بتفاصيل عن رد روسيا على الهجوم الإرهابي على الكرملين.

وقال بيسكوف خلال الإفادة الصحفية اليومية، إن الحديث لا يمكن أن يدور سوى عن خطوات مدروسة تتوافق مع المصالح العليا للبلاد.

وتابع بشأن رد الفعل الروسي: "قد يأخذ أي صورة من الصور، لا أتمكن من الحديث عن تفاصيل، إلا أن لجنة التحقيق الروسية فتحت قضية هجوم إرهابي، ولا يمكننا الحديث سوى عن خطوات مدروسة ومتوازنة وتتوافق مع مصالحنا".

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