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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوارث كبري.. بيان عاجل من المجر بشأن الهجوم على الكرملين

وزير الخارجية المجري
وزير الخارجية المجري

قال وزير الخارجية المجري، بيتر زيجارتو، اليوم الخميس، إن هجمات الطائرات المُسيرة الأخيرة على مبني الرئاسة الروسية "الكرملين" تزيد من خطر تصعيد الصراع في أوكرانيا. 

وحذر وزير الخارجية المجري في تصريحات له اليوم، بأنه لو لم ينته الصراع في أوكرانيا في وقت قريب سنكون أمام كوارث كبيرة.

وفي وقت سابق، وبخ زيجارتو، الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، واتهمه بنكران الجميل.

وكتب زيجارتو، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "وفقًا للرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، فإن سلوك المجر غير مقبول بالنسبة لدولة عضو في الناتو. حسنًا، لحسن الحظ، الأمر ليس متروكًا له".

وأشار إلى أن "المجريين دفعوا بالفعل ثمناً باهظاً للغاية للصراع في أوكرانيا، حيث مات العديد من الهنجاريين في ترانسكارباث.

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