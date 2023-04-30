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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من المجر.. بابا الفاتيكان: لا تغلقوا الباب في وجه المهاجرين

صدى البلد

ترأس البابا فرانسيس اليوم، الأحد، قداسًا كبيرًا في الهواء الطلق، حيث حث المجريين على عدم إغلاق الباب أمام المهاجرين وأولئك 'الأجانب أو الذين ليسوا مثلنا' ، على عكس السياسات المناهضة للهجرة لرئيس الوزراء القومي فيكتور أوربان.

تجمع أكثر من 50 ألف شخص في الساحة وحولها خلف مبنى البرلمان القوطي الجديد الشهير في بودابست ، وهو رمز للعاصمة على نهر الدانوب ، لرؤية البابا في اليوم الأخير من زيارته للبلاد.

وتابع موضوعًا بدأه في اليوم الأول من زيارته يوم الجمعة ، عندما حذر من مخاطر تصاعد القومية في أوروبا ، لكنه وضعه في سياق الإنجيل ، قائلاً إن الأبواب المغلقة مؤلمة وتتعارض مع تعاليم المسيح.

أوربان ، وهو شعبوي كان يحضر القداس ، يرى نفسه حاميًا للقيم المسيحية. وقال إنه لن يسمح للمجر بأن تتحول إلى 'دولة مهاجرة' ، كما يزعم ، أصبحت دول أخرى في أوروبا ، غير معروفة لشعوبها الأصلية.

في عظته ، قال فرانسيس البالغ من العمر 86 عامًا إنه إذا أراد المجريون اتباع يسوع ، فعليهم تجنب 'الأبواب المغلقة لفردتنا وسط مجتمع من العزلة المتزايدة ؛ الأبواب المغلقة لعدم مبالاتنا تجاه المحرومين والذين يعانون ؛ الأبواب نغلقها تجاه الأجانب أو بعكسنا ، تجاه المهاجرين أو الفقراء '.

يعتقد فرانسيس أنه يجب الترحيب بالمهاجرين الفارين من الفقر ودمجهم لأنهم يستطيعون إثراء البلدان المضيفة ثقافيًا وزيادة عدد سكان أوروبا المتضائل. ويعتقد أنه بينما يحق للدول حماية حدودها ، يجب توزيع المهاجرين في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

قامت حكومة أوربان ببناء سياج فولاذي على الحدود مع صربيا لإبعاد المهاجرين.

في عظته ، تحدث فرانسيس أيضًا ضد الأبواب 'المغلقة على العالم'.

وافق بيتر سزوكي ، زعيم الفرع الهنغاري لجماعة سانت إيجيديو للسلام ، الذي حضر القداس ، على وصفة البابا.

وقال 'هناك إغراء كبير للإشارة إلى الذات ، وإحالة كل شيء إلى أنفسنا فقط ، فقط إلى واقعنا الخاص ، في حين أن هناك حقائق أخرى أيضًا - حقائق الفقراء ، وحقائق الدول الأخرى ، وحقائق الحروب ، والظلم '

كانت عظة الأحد هي المرة الثانية التي يستخدم فيها فرانسيس السياق الديني لتوضيح وجهة نظره. يوم الجمعة ، اقتبس ما كتبه سانت ستيفن ، مؤسس المجر المسيحية في القرن الحادي عشر ، عن الترحيب بالغرباء.

في خطابه المعتاد يوم الأحد أمام الحشد بعد القداس ، ذكر فرانسيس الحرب في أوكرانيا ، على الحدود الشرقية للمجر. صلى لمادونا لرعاية الشعبين الأوكراني والروسي.

وقال: 'غرس في قلوب الشعوب وقادتها الرغبة في بناء السلام ومنح الأجيال الشابة مستقبل أمل لا حرب ، مستقبل مليء بالمهد لا القبور ، عالم من الإخوة والأخوات وليس الأسوار'. .

وهذه الرحلة التي تستغرق ثلاثة أيام هي الأولى التي يقوم بها البابا منذ نقله إلى المستشفى بسبب التهاب الشعب الهوائية في مارس.

البابا فرانسيس فيكتور أوربان

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