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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصعيد كلامي..المجر ترد على رئيس أوكرانيا: دفعنا "ثمناً باهظاً للحرب"

المجر وأوكرانيا
المجر وأوكرانيا

رد وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو، على الرئيس الأوكراني مع استمرار التوترات الدبلوماسية في التصاعد، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز بريطانية.

قال زيجارتو، إن الناس في بلاده "دفعوا بالفعل ثمناً باهظاً للغاية" للحرب في أوكرانيا "، وذلك بعد أن اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحكومة المجرية باتباعها "لسلوك غير للائق".

كانت المجر أكثر أعضاء الاتحاد الأوروبي ترددًا في فرض عقوبات على روسيا ، وأبدت اعتراضها على إرسال الدول الغربية أسلحة إلى أوكرانيا.

وقد زادت من غضب أوكرانيا من خلال بذل جهود مكثفة لمنع كييف من الانضمام إلى حلف الناتو العسكري.

وقد اشتكت لسنوات من صعود أوكرانيا إلى الناتو ، إلى حد كبير بسبب حقوق الناطقين بالهنجارية في غرب أوكرانيا.

خلال عطلة نهاية الأسبوع ، قال الرئيس الأوكراني: "أعتقد أن هذا سلوك غير لائق. أنا أقدم لكم رأيي الشخصي. الحليف ليس مجرد كلمة، إنه اتحاد دول لها نفس الرأي حول الأمن والقيم".

ذكر "إنهم يتعاملون في لحظات معينة بشكل مختلف ، لكن هناك اتفاق بين الحلفاء ، الذين يحمون بعضهم البعض وقيمهم الخاصة".

وقال زيجارتو إن المجريين يقدمون "مساعدة مستمرة" لأوكرانيا و "يقبلون ويهتمون بأكثر من مليون لاجئ" في البلاد.

وأضاف أن "العديد من المجريين قتلوا في هذه الحرب ، من أفراد الجالية المجرية في منطقة ترانسكارباثيان".

في الشهر الماضي ، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج إن جميع الحلفاء وافقوا على انضمام أوكرانيا إلى عضويتها.

لكن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قام في وقت سابق بالحديث عن امتعاضه من ذلك.

وسبق واتّهمت كييف المجر «بمساعدة» الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حربه على أوكرانيا، إثر تصريحات لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قال فيها إنه مستعدّ لشراء الغاز الروسي بالروبل، خلافًا لسائر دول الاتحاد الأوروبي.

وقال حينها  المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليج نيكولينكو في بيان إن «بودابست انتقلت إلى المرحلة التالية: مساعدة بوتين في مواصلة هجومه على أوكرانيا" معتبرًا أن المجر بموقفها هذا "تدمّر وحدة الاتحاد الأوروبي».

 

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