نص التحقيقات.. بلاغات أسر ضحايا مركب اليونان تكشف عصابة الهجرة غير الشرعية

نجحت الأجهزة الأمنية بفرع وسط الدلتا بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية برئاسة المقدم محمود قنصوة في كشف هوية أكبر تشكيل عصابي مكون من 5 من المتهمين بالتخصص في ارتكاب جرائم التسفير والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بنطاق محافظات وجه بحري وعلي رأسهما محافظتي البحيرة والغربية عقب شيوع أنباء عن وفاة ثلاثة من الشباب جراء غرق مركب هجرة غير شرعية غادرت من حدود دولة تركيا بالقرب من سواحل دولة اليونان بقصد الوصول بالضحايا مع آخرين وتوصيلهم إلي دولة إيطاليا.



في ذات السياق أعطي المستشار أحمد ياسر المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية توجيهاته العاجلة بإحالة في القضية رقم 2309 لسنة 2023 م جنايات مركز زفتي والمقيدة برقم 139 لسنة 2023 م كلي شرق طنطا والمتهم فيها كل من "أحمد .ع.ع" (هارب)و"أشرف .ا.ع"(محبوس) و"عبدالرحمن.ر.ع" (محبوس) و"محمد.ش.ع.د"(هارب) و"أميره .ا.ع"هاربة إلي محكمة جنايات شرق طنطا لمعاقبة المتهمون بتهمه تكوين تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب جرائم الهجرة غير الشرعية مع استمرار حبس المتهم الثاني والثالث وضبط وإحضار المتهمين الثلاثة الأخرين و حبسهم علي ذمة المحاكمة .

كما وجهت النيابة العامة في أمر الإحالة أن المتهمين في شهر يونيو عام 2022م بدائرة مركز زفتي علي النحو الآتي للمتهم الأول فقد أسس وأدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين بينما من المتهمون من الثاني إلي الخامسة فقد انضموا وكانوا أعضاء في الجماعة الإرهابية المذكورة والتي تخصصت في تهريب الشباب في مجالات الهجرة غير الشرعية.

واستندت النيابة العامة في قرار الإحالة أن جميعهم ارتكبوا جريمة تهريب المهاجرين بالاشتراك مع عدد من السماسرة ذات الطابع غير الوطني بتأسيس الجماعة الإجرامية المنظمة.

بينما ينفرد موقع"صدى البلد" بنشر تفاصيل التحقيقات مع المتهمين وأقوال شهود الإثبات وروايات أسر الضحايا حسب نصب التحقيقات علي النحو المبين:

ومثلت أمام جهات التحقيق بالنيابة العام المدعوة "سكره عيد عبد اللطيف"39 سنة ربة منزل مقيمة بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة.



س: ما معلومات بشأن الواقعة محل التحقيق مع المتهمين المشار إليهم؟

ج:اللي حصل أن ابني عرف من صحابه أن في واحد اسمه"أشرف .ا" ببسفر الشباب بره مصر بطريقة شرعية وهو كان عاوز يسافر في فرنسا وقالي أن الرجل ده محتاج حوالي 240 الف جنيه عشان يسفره ومحتاج مقدم منهم والباقي لما يسافر وانا استلفت فلوس المقدم وكانت حوالي 179 الف جنيه وسافرنا الي بلد اسمها قرية شبراملس تبع مركز زفتي في محافظة الغربية وادينا له الفلوس وبعدها باسبوع ابني سافر إلي دولة الإمارات عن طريق مطار برج العرب وكلمني من هناك وطمني علي وصوله وقالي هيسافر علي تركيا ومنها إلي دولة فرنسا وبعد كده انقطع التواصل معاه بشكل مفاجىء .



س:متي اين وحدث ذلك ؟

ج: احنا اتفقنا مع الرجل ده في شهر 9 عام 2022م ورحنا بيته في شبراملس وابني سافر يوم 7 اكتوبر 2022م من مطار برج العرب.

س:من كان برفقتك آنذاك وقت ذلك الاتفاق ؟

ج:انا كان معايا ابني محمد عبده عبد النبي

س: ما هي كيفية تعرفك علي المتهم "أشرف.ا.خ" وتقابلت معه انذاك؟

ج:انت معرفوش ابني إلي عرفه عن طريق ناس صحابه من الشباب .

س:هل دار حوار بينك وبين المتهم "أشرف .ا" آنذاك ؟

ج:لا انا كنت في العربية لما رحنا ندفع الفلوس وشفته وهو نازل بس متكلمتش معاه واللي كان بيتواصل معه ابني .

س:وما هي مواصفات شخص المتهم تحديدا ؟

ج: هو شكله رجل في الثلاثينات واستمر اللون متوسط الطول ومتوسط الجسم وعنده صلع بسيط في شعره وساعتها كان لابس نضاره شمس علي قورته .

س:كيف هرب المتهم ابنك وخطه تسفيره له بالخارج ؟

ج: كام المتفق عليه مع المتهم تسفيره بطريقة شرعية وانقطع الاتصال مع ابني لما وصل تركيا واللي عرفته أن ابني دخل مستشفي بعد محاوله تهريب بواسطه مركب صيد غرق ونجا منها ناس كتير .

س:ما اقولك بواقع التحريات وما علاقتك بالمتهم بتسفير ابنك ؟

ج: ليس لي علاقة بالمتهم ولا معرفة سابقة وفعلا أقوال التحريات صحيحة في الواقعة وانا أبلغت السلطات لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع المتهم .



س:ما علاقتك بالمدعو"حسني.اع" و"عبد المجيد .ش" وهل من خلافات بينكم ؟

ج: مفيش بيني وبينهم اي حاجه ولا أي خلافات واول مره اشوفهم وقت مثواهم بالنيابة العامة .

وعلي صعيد آخر مثل أمام جهات التحقيق بالنيابة العامة المدعو حسني المغاوري علام 58 سنة تاجر كتان وعمل بدولة ايطاليا بمدينة روما ومقيم بقرية شبراملس بنطاق مركز زفتي.

س:ما أقوالك ومعلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيق ؟

ج:"اللي حصل أن انا كنت شغال في ايطاليا من حوالي 3 سنوات ورجعت واستقريت في مصر وابني طلب مني تحقيق حلمه بالسفر إلى إيطاليا وعرفت من أهالي القرية أن هناك شخص يدعي "أشرف .ا" وشهرته أشرف حسونه ببسفر الشباب بره وفرحت واتفقت معاه علي سفر ابني مقابل 9 الاف يورو وجهز ورقه للسفر لدولة الإمارات ومنها إلي تركيا وبعدين ابني كلمني أنه قابل واحده اسمها أميرة تبع اللي اسمه أشرف واخدت منه الف يورو كمان ووعدته بتوفير تاشيره له لدخول ايطاليا عن طريق دولة اوربيا وظل 5 شهور وبعد كده انقطع الاتصالات معه وعلمت بغرق مركب هجرة غير شرعية عليها شباب مصري ركبوا غصب عنهم غرقت علي سواحل اليونان وواحد هناك اتعرف علي جثة ابني وبعتلي صورته ولما وصل الجثمان القاهرة اتاكدت بتحليل dna أنه جثمان ابني فعلا .



س:متي واين حدث ذلك ؟

ج: انا اتفقت مع اللي اسمه أشرف واتفقت معه داخل بيته في البلد وابني سافر الامارات يوم 13 يونيو 2022م من مطار القاهرة وسافر بعدها بيوم إلي تركيا وفضل قاعد فيها 5 شهور وعرفت خبر غرق المركب يوم 2 نوفمبر 2022م والجثمان وصل يوم 3 ديسمبر في نفس العام ودفناه.



س:من كان برفقتك آنذاك وقت ذلك الاتفاق ؟

ج:كان معايا الحاج عبد المجيد لأن هو برضه كان عايز يسفر ابنه وهو من عندنا في البلد .

س: كيفية تعرفك علي المتهم "أشرف .ع.خ" وتقابلت معه آنذاك ؟ وما طبيعه الحوار بينكما؟

ج: عرفت من أهالي عندنا في البلد واتفقت معه علي سفر ابني بطريقة شرعية ومفيش اي خطورة علي ابني وسلمته الفلوس وتممت معه الاتفاق علشان ابني يسافر .

س:وما هو مواصفات شخص المتهم تحديدا ؟

ج: هو رجل في الثلاثينات ومتوسط الطول ومتوسط الجسم واصلع نسبيا واسمر اللون .

س:وهل كان سفر نجلك آنذاك من شأنه تعريض حياته للخطر ؟

ج: انا مكنتش اعرف ان ده هيحصل وهو متفقش معايا علي كده بس بالشكل اللي انا عرفته ده اه طبعا يعرضهم للخطر زي ما ابني مات ولو كنت اعرف مكنتش سفرته خارج مصر.



الجدير بالذكر أن النيابة العامة قررت صرف كافة شهود أدلة الإثبات من سرايا النيابة العامة وطلبت تحريات فرع وسط الدلتا بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر حول الواقعة وضبط وإحضار المتهمين باحالتهم إلي محكمة الجنايات للمحاكمة عقب ثبوت إدانتهم بواقع التحريات وأقوال الشهود.

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