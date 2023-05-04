عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نص التحقيقات.. بلاغات أسر ضحايا مركب اليونان تكشف عصابة الهجرة غير الشرعية

ثلاثة من الشباب ضحايا
ثلاثة من الشباب ضحايا الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر

نجحت الأجهزة الأمنية بفرع وسط الدلتا بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية برئاسة المقدم محمود قنصوة في كشف هوية أكبر تشكيل عصابي مكون من 5 من المتهمين بالتخصص في ارتكاب جرائم التسفير والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بنطاق محافظات وجه بحري وعلي رأسهما محافظتي البحيرة والغربية عقب شيوع أنباء عن وفاة ثلاثة من الشباب جراء غرق مركب هجرة غير شرعية غادرت من حدود دولة تركيا بالقرب من سواحل دولة اليونان بقصد الوصول بالضحايا مع آخرين وتوصيلهم إلي دولة إيطاليا.

شاهد.. جولة صباحية لمحافظ الغربية لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة


في ذات السياق أعطي المستشار أحمد ياسر المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية توجيهاته العاجلة بإحالة في القضية رقم 2309 لسنة 2023 م جنايات مركز زفتي والمقيدة برقم 139 لسنة 2023 م كلي شرق طنطا والمتهم فيها كل من "أحمد .ع.ع" (هارب)و"أشرف .ا.ع"(محبوس) و"عبدالرحمن.ر.ع" (محبوس) و"محمد.ش.ع.د"(هارب) و"أميره .ا.ع"هاربة إلي محكمة جنايات شرق طنطا لمعاقبة المتهمون بتهمه تكوين تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب جرائم الهجرة غير الشرعية مع استمرار حبس المتهم الثاني والثالث وضبط وإحضار المتهمين الثلاثة الأخرين و حبسهم علي ذمة المحاكمة .

منظر محدش يستحمله.. شقيق عروس طنطا في التحقيقات: أختي ماتت عذراء غدرا

كما وجهت النيابة العامة في أمر الإحالة أن المتهمين في شهر يونيو عام 2022م بدائرة مركز زفتي علي النحو الآتي للمتهم الأول فقد أسس وأدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين بينما من المتهمون من الثاني إلي الخامسة فقد انضموا وكانوا أعضاء في الجماعة الإرهابية المذكورة والتي تخصصت في تهريب الشباب في مجالات الهجرة غير الشرعية.
واستندت النيابة العامة في قرار الإحالة أن جميعهم ارتكبوا جريمة تهريب المهاجرين بالاشتراك مع عدد من السماسرة  ذات الطابع غير الوطني بتأسيس الجماعة الإجرامية المنظمة.

محافظ الغربية يعلن قرب انتهاء مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة

بينما ينفرد موقع"صدى البلد" بنشر تفاصيل التحقيقات مع المتهمين وأقوال شهود الإثبات وروايات أسر الضحايا حسب نصب التحقيقات علي النحو المبين:
ومثلت أمام جهات التحقيق بالنيابة العام المدعوة "سكره عيد عبد اللطيف"39 سنة ربة منزل مقيمة بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة.


س: ما معلومات بشأن الواقعة محل التحقيق مع المتهمين المشار إليهم؟
ج:اللي حصل أن ابني عرف من صحابه أن في واحد اسمه"أشرف .ا" ببسفر الشباب بره مصر بطريقة شرعية وهو كان عاوز يسافر في فرنسا وقالي أن الرجل ده محتاج حوالي 240 الف جنيه عشان يسفره  ومحتاج مقدم منهم والباقي لما يسافر وانا استلفت فلوس المقدم وكانت حوالي 179 الف جنيه وسافرنا الي بلد اسمها قرية شبراملس تبع مركز زفتي في محافظة الغربية وادينا له الفلوس وبعدها باسبوع ابني سافر إلي دولة الإمارات عن طريق مطار برج العرب وكلمني من هناك وطمني علي وصوله وقالي هيسافر علي تركيا ومنها إلي دولة فرنسا وبعد كده انقطع التواصل معاه بشكل مفاجىء .

"حياة كريمة".. قافلة جامعة طنطا تقدم الرعاية الطبية لــ866 حالة بقرية نواج


س:متي اين وحدث ذلك ؟
ج: احنا اتفقنا مع الرجل ده في شهر 9 عام 2022م  ورحنا بيته في شبراملس وابني سافر يوم 7 اكتوبر 2022م من مطار برج العرب.
س:من كان برفقتك آنذاك وقت ذلك الاتفاق ؟
ج:انا كان معايا ابني محمد عبده عبد النبي 
س: ما هي كيفية تعرفك علي المتهم "أشرف.ا.خ" وتقابلت معه انذاك؟
ج:انت معرفوش ابني إلي عرفه عن طريق ناس صحابه من الشباب .
س:هل دار حوار بينك وبين المتهم "أشرف .ا" آنذاك ؟
ج:لا انا كنت في العربية لما رحنا ندفع الفلوس وشفته وهو نازل بس متكلمتش معاه واللي كان بيتواصل معه ابني .
س:وما هي مواصفات شخص المتهم تحديدا ؟
ج: هو شكله رجل في الثلاثينات واستمر اللون متوسط الطول ومتوسط الجسم وعنده صلع بسيط في شعره وساعتها كان لابس نضاره شمس علي قورته .
س:كيف هرب المتهم ابنك وخطه تسفيره له بالخارج ؟
ج: كام المتفق عليه مع المتهم تسفيره بطريقة شرعية وانقطع الاتصال مع ابني لما وصل تركيا واللي عرفته أن ابني دخل مستشفي بعد محاوله تهريب بواسطه مركب صيد غرق ونجا منها ناس كتير .
س:ما اقولك بواقع التحريات وما علاقتك بالمتهم بتسفير ابنك ؟
ج: ليس لي علاقة بالمتهم ولا معرفة سابقة  وفعلا أقوال التحريات صحيحة في الواقعة وانا أبلغت السلطات لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع المتهم .

أمن الغربية يحرر 233 مخالفة في حملات مرورية


س:ما علاقتك بالمدعو"حسني.اع" و"عبد المجيد .ش" وهل من خلافات بينكم ؟
ج: مفيش بيني وبينهم اي حاجه   ولا أي خلافات واول مره اشوفهم وقت مثواهم بالنيابة العامة .

 

وعلي صعيد آخر مثل أمام جهات التحقيق بالنيابة العامة المدعو حسني المغاوري علام 58 سنة تاجر كتان وعمل بدولة ايطاليا بمدينة روما ومقيم بقرية شبراملس بنطاق مركز زفتي.
س:ما أقوالك ومعلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيق ؟
ج:"اللي حصل أن انا كنت شغال في ايطاليا من حوالي 3 سنوات ورجعت واستقريت في مصر وابني طلب مني تحقيق حلمه بالسفر إلى إيطاليا وعرفت من أهالي القرية أن هناك شخص يدعي "أشرف .ا" وشهرته أشرف حسونه ببسفر الشباب بره وفرحت واتفقت معاه علي سفر ابني مقابل 9 الاف يورو وجهز ورقه للسفر لدولة الإمارات ومنها إلي تركيا وبعدين ابني كلمني أنه قابل واحده اسمها أميرة تبع اللي اسمه أشرف واخدت منه الف يورو كمان ووعدته بتوفير تاشيره له لدخول ايطاليا عن طريق دولة اوربيا وظل 5 شهور وبعد كده انقطع الاتصالات معه وعلمت بغرق مركب هجرة غير شرعية عليها شباب مصري ركبوا غصب عنهم غرقت علي سواحل اليونان وواحد هناك اتعرف علي جثة ابني وبعتلي صورته ولما وصل الجثمان القاهرة اتاكدت بتحليل dna  أنه جثمان ابني فعلا .

تدشين دورة رمضانية احتفاء بيوم الوفاء لفقيد الشباب فتحي فودة بـ زفتى


س:متي واين حدث ذلك ؟
ج: انا اتفقت مع اللي اسمه أشرف واتفقت معه داخل بيته في البلد وابني سافر الامارات يوم 13 يونيو 2022م من مطار القاهرة وسافر بعدها بيوم إلي تركيا وفضل قاعد فيها 5 شهور وعرفت خبر غرق المركب يوم 2 نوفمبر 2022م والجثمان وصل يوم 3 ديسمبر في نفس العام ودفناه.


س:من كان برفقتك آنذاك وقت ذلك الاتفاق ؟
ج:كان معايا الحاج عبد المجيد لأن هو برضه كان عايز يسفر ابنه وهو من عندنا في البلد .
س: كيفية تعرفك علي المتهم "أشرف .ع.خ" وتقابلت معه آنذاك ؟ وما طبيعه الحوار بينكما؟
ج: عرفت من أهالي  عندنا في البلد واتفقت معه علي سفر ابني بطريقة شرعية ومفيش اي خطورة علي ابني وسلمته الفلوس وتممت معه الاتفاق علشان ابني يسافر .
س:وما هو مواصفات شخص المتهم تحديدا ؟
ج: هو رجل في الثلاثينات ومتوسط الطول ومتوسط الجسم واصلع نسبيا واسمر اللون .
س:وهل كان سفر نجلك آنذاك من شأنه تعريض حياته للخطر ؟
ج: انا مكنتش اعرف ان ده هيحصل وهو متفقش معايا علي كده بس بالشكل اللي انا عرفته ده اه طبعا يعرضهم للخطر زي ما ابني مات ولو كنت اعرف مكنتش سفرته خارج مصر. 

تدريب الإرهابيين والمخربين.. مجلس الأمن الروسي يوجه اتهامات حادة للدول الغربية


الجدير بالذكر أن النيابة العامة قررت صرف كافة شهود أدلة الإثبات من سرايا النيابة العامة وطلبت تحريات فرع وسط الدلتا بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر حول الواقعة وضبط وإحضار المتهمين باحالتهم إلي محكمة الجنايات للمحاكمة عقب ثبوت إدانتهم بواقع التحريات وأقوال الشهود.

589
589
FB_IMG_1683201107611
FB_IMG_1683201107611
اتجار بالبشر اجهزة الامن أسر الضحايا الاتجار بالبشر الأجهزة الامنية الهجرة غير الشرعية الهجرة غير الشرعي السماسرة المهاجرين النيابة العام النائب العام بمحافظة الغربية تهريب المهاجرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تثبيت أسعار البنزين و1000 جنيه زيادة.. 3 هدايا من الرئيس السيسي للمواطنين

لا تخالف المادة 38.. الانضباط تنصف الأهلي في دعوى أزمة كهربا

صدمة لعشاق الأهلي.. رحيل ثلاثى الفريق بعد السوبر المصري

زيادة أجرة النقل العام والسيرفيس بالقاهرة.. هذه تعريفة الركوب وتنبيه عاجل من المحافظة

كهربا عقوبته بح| "الفولت العالي" يضع الأهلي في حرج.. "المسابقات" تنصفه| ومرتضى يرفض التراجع

الزمالك رايح جاي| "نادي الوطنية" يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر.. وتهديدات التجميد "فشنك"| القصة الكاملة

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الـ 72 ساعة المقبلة ..القوى العاملة تحذّر هذه الفئة من الانسياق وراء الشائعات .. أبرز أخبار التوك شو

تغيير موقف الزمالك من شكوى اتحاد الكرة للفيفا بعد أزمة السوبر

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يعلن قرب انتهاء مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة

ترشيحاتنا

الخارجية: الاتصالات مع الوزراء العرب للتشاور وتنسيق المواقف حول السودان وسوريا

بسبب حجب الأدلة.. صدام كبير بين محاميي ترامب والمدعين العامين في نيويورك

أمر معقد.. تشبيه غريب من زيلينسكي بشأن حصول أوكرانيا علي مقاتلات إف-16

قائمة ريال مدريد لمواجهة أوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا.. عودة لوكا مودريتش

تفاصيل إجتماع أوسوريو مع نجوم الزمالك

قبل انطلاقها السبت.. ننشر جداول امتحانات "أبناؤنا في الخارج" الترم الثاني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اشتعلت من جديد.. القصة الكاملة لـ خناقة رضوى الشربيني وياسمين عز

صنعت بالإمارات وطولها من الرقبة للرجلين.. أطول سلسلة بالخليج تلفت الأنظار

الغوريلا سليم يثير دهشة رواد حديقة حيوان الفيوم.. شاهد ماذا يفعل

إنجاز رياضي لأبناء المؤسسة العسكرية بكأس العالم للخماسى الحديث والبطولة العربية للقوس والسهم

فيديو

وزارة الرياضة تصدم الأهلي بهذا القرار.. والاستئناف تحدد موعد إعلان عقوبة كهربا|فيديوجرف

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار بعد قرار الفيدرالي

17 حالة وفاة.. تفاصيل مأساوية في حادث أتوبيس الوادي الجديد|تغطية خاصة

العاصفة تقترب.. الأرصاد تحذر: اليوم ذروة الموجة الحارة| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ