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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المركز يخدم محافظات الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ، المنوفية ودمياط

محافظ الغربية يعلن قرب انتهاء مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، عن قرب انتهاء أعمال إنشاء مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة ، والذي يخدم محافظات الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ، المنوفية ودمياط.

جاء ذلك خلال استقباله، اللواء عمرو فاروق عبد المجيد رئيس اللجنة الفنية الدائمة لمشروع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، العقيد أحمد الغريب المشرف علي مراكز سيطرة المحافظات وغرف الطوارئ والعمليات الرئيسية.

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وتفقد رحمي وعبد المجيد ، المركز والذي يتم إنشاؤه على مساحة ٢٨٥ متر مربع داخل ديوان عام المحافظة بتكلفة 10.7 مليون جنيه، ووصلت نسبة الأعمال به إلى ٩٥ %، وسيتم الانتهاء من باقي الأعمال خلال الأسبوع المقبل.

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يذكر أن المركز يهدف لدعم خطط التنمية المستدامة للدولة وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين، من خلال شبكة موحدة ومؤمنة تُعد العمود الفقري لاتصالات وتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية، وتحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ بتقليص زمن الاستجابة للحدث، والتعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية وإتاحة البيانات الدقيقة والموقوتة.

كما سيساهم في الحفاظ علي خصوصية بيانات الدولة المصرية، ترشيد الأعباء المالية، وتقليص زمن الاستجابة للحدث وسرعة التعامل مع الحوادث والكوارث وحتى الوصول للمعدلات العالمية من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة.

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7 مليون جنيه الاستجابة التنمية المستدامة الجهات الحكومية الخضراء الذكية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الغربية

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