شاهد.. جولة صباحية لمحافظ الغربية لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة

رحمي : تركيب لافتات بالتعريفة الجديدة وتلقي الشكاوى على مدار الساعة

أجرى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، في السابعة من صباح اليوم، الخميس، جولة تفقدية لمتابعة انتظام العمل داخل مواقف الأجرة، والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة والتي أعلنت عنها المحافظة فجر اليوم، وذلك إثر قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار السولار بمقدار واحد جنيه للتر.

وتفقد المحافظ مواقف سيارات الأجرة بمدن كفر الزيات، وبسيون، وقطور، وطنطا.



وفي حواره مع السائقين، شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة التي تم وضعها لتتناسب مع الأسعار الجديدة للوقود، بما لا يتعارض مع مصلحة السائق والركاب في ذات الوقت.

ووجه مدير إدارة المواقف بالتنسيق مع مجالس المدن والأحياء بسرعة الانتهاء من تعليق بنرات موضح بها التعريفة الجديدة، كما شدد على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.



كما تحدث “رحمي” مع المواطنين، مطالباً إياهم بعدم دفع أي مبالغ مالية سوى المحددة والإبلاغ الفوري في حال مخالفة السائق لذلك من خلال التواصل مع غرفة عمليات المرور 0403454599، وغرفة عمليات المحافظة 0403341233، وإدارة المواقف 01006966983، أو عبر الواتس آب الخاص بمبادرة "الغربية بتتغير بيكم" على الأرقام 01550502836 - 015505002836.

في سياق آخر، وجه محافظ الغربية مديرية التموين بالمتابعة الدورية على مدار الساعة لتوفير الوقود بأنواعه المختلفة داخل محطات الوقود المنتشرة في أرجاء المحافظة.



يذكر أن محافظ الغربية أصدر فجر اليوم القرار 507 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية، حيث نص القرار على زيادة تعريفة الركوب لوسائل المواصلات لجميع الخطوط الداخلية بالمحافظة والخارجية بين المحافظات بما يتناسب مع الزيادة المقررة.

رافق المحافظ خلال جولته، عادل داود، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، واللواء عادل برغش، رئيس مركز ومدينة بسيون، والدكتور ياسر، رئيس مركز ومدينة قطور.

IMG-20230504-WA0031

IMG-20230504-WA0032

IMG-20230504-WA0035

IMG-20230504-WA0034

IMG-20230504-WA0033

IMG-20230504-WA0027

IMG-20230504-WA0030

IMG-20230504-WA0028

IMG-20230504-WA0029

IMG-20230504-WA0026