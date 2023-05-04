عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حكم قضائي ينصف بنات الصعيد من حجب الأهالي الميراث الشرعي عنهن

صدى البلد


انتصر القضاء المصري لليتامى حيث أصدرت محكمة سوهاج حكماً تاريخاً في القضية رقم 3792 لسنة 2023 جنح المنشأة بحبس السيدة ن ، و ، ر مدة ستة أشهر مع الشغل وكفالة 500 جنيه .

ملايين بالجملة.. اعترافات سوري: أصدقائي يقومون بتسهيل عملية تهريب النقد الأجنبي.. خاص

"طعمة ليك مش لغيرك".. سيدة تنصب على ثلاثيني في 500 ألف جنيه


وقال دكتور عصام الطباخ محامي كل من فيولا وريموندا والن ودنيا ونانسي وليم نصر الله وهم يتامى المرحوم ج وليم رمزي بأن وقائع الدعوى بدأت بعد وفاة والدهم وقيام المتهمة (عمتهم) بالاستيلاء على ميراثهم والامتناع عن تسليمه لهما بحجة ان والدهم كان دائم الشكوى منهم . 


وأشار (الطباخ) بأنه تقدم بانذار على يد محضر موجه الى المتهمة لكي تقوم بتسليم الميراث بالطرق الودية ، واعقب ذلك بلاغ بقسم الشرطة والنيابة العامة ، وانتهى الى تحريك دعوى جنائية ضدها تأسيساً على القانون رقم 219 لسنة 2017 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وذلك طبقاً للمادة 49 من الباب التاسع من القانون بشأن المواريث والتي تنص على "مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها اي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا يجاوز مائة الف جنيهاً او باحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمداً عن تسليم احد الورثة نصيبة الشرعي من الميراث او حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث".


وأشاد "الطباخ" بذلك الحكم لأنه يضع حداً لمعاناة بنات الصعيد من قيام الاهالي بحجب الميراث الشرعي عنهم .

ميراث أكل ميراث البنات القضاء المصرى الميراث الشرعي المواريث تسليم الميراث قانون المواريث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك رايح جاي| "نادي الوطنية" يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر.. وتهديدات التجميد "فشنك"| القصة الكاملة

لا تخالف المادة 38.. الانضباط تنصف الأهلي في دعوى أزمة كهربا

زيادة أجرة النقل العام والسيرفيس بالقاهرة.. هذه تعريفة الركوب وتنبيه عاجل من المحافظة

صدمة لعشاق الأهلي.. رحيل ثلاثى الفريق بعد السوبر المصري

تثبيت أسعار البنزين و1000 جنيه زيادة.. 3 هدايا من الرئيس السيسي للمواطنين

تغيير موقف الزمالك من شكوى اتحاد الكرة للفيفا بعد أزمة السوبر

صدمة مدوية.. كولر يطلب إعارة صفقة الأهلي الجديدة

من اللاعبين الجدد.. ميدو يعلن عن أهم صفقة للنادي الأهلي

موضوعات متعلقة

ملايين بالجملة مهربة خارج البلاد.. كيف أسقطت الداخلية المتهمين في واقعة النقد الأجنبي؟

سرقوا تحويشة العمر| اعترافات مثيرة للسوري المتهم في واقعة النقد الأجنبي.. لصوص مدخرات المصريين بالخارج

ملايين بالجملة.. اعترافات سوري: أصدقائي يقومون بتسهيل عملية تهريب النقد الأجنبي.. خاص

أجنبية ومحلية.. حبس عصابة تزوير العملات والترويج لها عبر فيس بوك

ملايين بالجملة مهربة خارج البلاد.. ننشر اعترافات سوري في واقعة النقد الأجنبي ..خاص

تحويل الأموال خارج البلاد.. كيف أسقطت الداخلية سوري في واقعة النقد الأجنبي؟

سوري الجنسية..قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

عاجل.. سقوط سوري و4 آخرين في واقعة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

ترشيحاتنا

أرخص SUV زيرو من هيونداي بـ 550 ألف جنيه

تحذير جاد لمليشيا حميدتي .. بيان عاجل من الجيش السوداني

باكستان.. مقتل 7 معلمين في إطلاق نار بمدرسة بالقرب من الحدود مع أفغانستان

زيادة أسعار السولار.. وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة بالمواقف لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة

على لسان كولر | بوست مثير من شوبير بشأن أزمة كهربا

أوكرانيا تعلن الاحتفاظ بقوات على الحدود مع مولدوفا لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنجاز رياضي لأبناء المؤسسة العسكرية بكأس العالم للخماسى الحديث والبطولة العربية للقوس والسهم

صادم.. كشف لغز العثور على 7 جثث داخل منزل في أمريكا

ابتعد عنها فورا.. 3 أشياء تسبب الدهون للبطن

مرشوش بالبصل الأخضر.. آيس كريم رنجة بالبطارخ يثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

وزارة الرياضة تصدم الأهلي بهذا القرار.. والاستئناف تحدد موعد إعلان عقوبة كهربا|فيديوجرف

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار بعد قرار الفيدرالي

17 حالة وفاة.. تفاصيل مأساوية في حادث أتوبيس الوادي الجديد|تغطية خاصة

العاصفة تقترب.. الأرصاد تحذر: اليوم ذروة الموجة الحارة| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ