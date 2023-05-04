حكم قضائي ينصف بنات الصعيد من حجب الأهالي الميراث الشرعي عنهن



انتصر القضاء المصري لليتامى حيث أصدرت محكمة سوهاج حكماً تاريخاً في القضية رقم 3792 لسنة 2023 جنح المنشأة بحبس السيدة ن ، و ، ر مدة ستة أشهر مع الشغل وكفالة 500 جنيه .



وقال دكتور عصام الطباخ محامي كل من فيولا وريموندا والن ودنيا ونانسي وليم نصر الله وهم يتامى المرحوم ج وليم رمزي بأن وقائع الدعوى بدأت بعد وفاة والدهم وقيام المتهمة (عمتهم) بالاستيلاء على ميراثهم والامتناع عن تسليمه لهما بحجة ان والدهم كان دائم الشكوى منهم .



وأشار (الطباخ) بأنه تقدم بانذار على يد محضر موجه الى المتهمة لكي تقوم بتسليم الميراث بالطرق الودية ، واعقب ذلك بلاغ بقسم الشرطة والنيابة العامة ، وانتهى الى تحريك دعوى جنائية ضدها تأسيساً على القانون رقم 219 لسنة 2017 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وذلك طبقاً للمادة 49 من الباب التاسع من القانون بشأن المواريث والتي تنص على "مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها اي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا يجاوز مائة الف جنيهاً او باحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمداً عن تسليم احد الورثة نصيبة الشرعي من الميراث او حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث".



وأشاد "الطباخ" بذلك الحكم لأنه يضع حداً لمعاناة بنات الصعيد من قيام الاهالي بحجب الميراث الشرعي عنهم .