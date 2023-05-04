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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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القوى العاملة تحذّر من الانسياق وراء الشائعات بشأن هذه الفئة

وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة

قال عبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي بإسم  وزارة القوى العاملة؛ إن مجموعة القرارات التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في إحتفالية عيد العمال هذا العام ليست للعمالة غير المنتظمة فقط بل شملت قرارات وتوجيهات في اكثر من مجال من ضمنها دمج ذوي الهمم في مجال العمل وهذه القرارات موجهه لوزارة القوى العامله بما انها هي المعنيه بهذا الملف.

أضاف عبد الوهاب خلال مداخلة هاتفية في برنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي ام سي الفضائية؛ أن ضمن توجيهات الرئيس تفعيل المجلس الأعلى للحوار المجتمعي والقيام بدوره في الفترة المقبلة في اعادة مناقشه مشروع قانون العمل المطروح حاليا في البرلمان؛ بالإضافة الى تعزيز الامتثال لقوانين العمل الدوليه في مجال العمل؛ مضيفا اننا نجدد في وزارة القوى العاملة وهذا التحديث هام جدا في هذه الفترة؛ منوها من عدم الانسياق نحو  اي شائعة حول اي صفحات وهمية او اي رسائل وهمية حول العمالة غير المنتظمة وذلك ما اتضح للوزارة من الاعداد الضخمة من الشكاوي التي قدمت لنا.

وأوضح المتحدث الرسمي بإسم وزارة القوى العاملة؛ ان المقاول هو المتعهد في التعامل مع الوزارة في مجال دفع الاشتراكات للوزارة اما غير ذلك يعتبر نصب بإسم وزارة القوى العاملة وسنقوم بنشر بيان رسمي للتحذير اليوم من النصب بشتى صورة ؛ مشيرا الى ان الوزارة متواصلة دائما مع هيئة التأمينات الاجتماعية بحيث اذا سجل أي عامل بوزارة التامينات فتقوم الوزارة بتسجيله ضمن العمالة المنظمة؛ مشيرا إلى ان قاعدة البيانات محكمة بشكل كبير وتدير جميع الحسابات على مستوى الجمهوريه لإحكام الرقابة على البيانات والواردات والمصروفات الخاصه بالوزارة.

وتابع أن خطة الدوله مستمرة في دعم العمالة غير المنتظمة على مدار الفترات الماضيه في جميع المجالات مثل قطاع المقاولات والمناجم والمحاجر والزراعه والصيد؛ مشيرا الى ان الرئيس السيسي اعطى توجيهاته بشكل عاجل بإنشاء صندوق للطوارئ لدعم العمالة غير المنتظمة ومن خلال هذا الصندوق سيقدم للعمالة غير المنتظمة اربع منح سنويه في الأعياد والمناسبات ويحصل على امتيازات مجتمعيه ورعاية صحية تبدأ من 10000 جنيه حتى 200 الف جنيه؛ مشيرا الى ان الهدف من هذا الصندوق هو التوسع في توثيق العمالة غير المنتظمة والتوسع في تقديم الرعاية الصحيه؛ بالاضافه الى توفير قاعده بيانات تليق بعدد العمالة الموجود على ارض الواقع.

ا الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية عيد العمال الاشتراكات التأمينات البيانات القوى العاملة

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