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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

135 ألف قنطار قطن .. افتتاح أول مصنع في خطة التطوير بالمحلة الكبرى

صدى البلد

اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الاعمال العام بقيادات الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى والتى تشهد افتتاح اول مصنع ضمن خطة التطوير التى تشمل جميع المراحل المتعلقة بالصناعة فى كافة المحافظات بداية من زراعة محصول القطن وصولا الى صناعة الملابس كمنتج نهائي مرورا بالصناعات التحويلية مثل الأعلاف والزيوت وغيرها.                                

أكد الدكتور محمود عصمت ان يد التطوير والتحديث لم تمتد الى هذه الصناعة الاستراتيجية منذ إقامتها فى مصر إلا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى وفى اطار الرؤية العامة للجمهورية الجديدة والتى تقوم على التحديث والتطوير وتوطين التكنولوجيا لتغيير وجه الحياة فى شتى المجالات لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين مشيرا الى بدء التشغيل التجريبي للمصنع الجديد نهاية شهر مايو الجاري استعدادا للافتتاح وتوفير 135 الف قنطار قطن تكفى للتشغيل لحين جنى المحصول الجديد والتواصل مع شركاء العمل من القطاع الخاص لتوفير احتياجاتهم من اجود الغزول الرفيعة اللازمة للصناعة بدلا من استيرادها ومراجعة خطة تسويق المنتج الجديد عالى الجودة محليا وعالميا.                        

ناقش الدكتور عصمت خطة التنفيذ ومراحلها المختلفة فى جميع مواقع العمل التى تشملها خطة التطوير ومواعيد الانتهاء والتسليم وجداول التشغيل التجريبي وشدد على الالتزام بتلك التوقيتات والمتابعة اليومية للتصدى لاى معوقات تحول دون ذلك وأشار الى الدعم والمتابعة المستمرة من جانب مجلس الوزراء للانتهاء من تنفيذ المشروع فى توقيتاته المحددة و أعمال البنية التحتية للمصانع الجديدة والمطورة، وموقف تركيب الماكينات الحديثة وتدريب العاملين.

تابع الدكتور عصمت، الموقف التنفيذي لمشروع التطوير بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والتي تحتل جانبا كبيرا من مشروع التطوير الشامل لقطاع الغزل والنسيج، سواء من حيث حجم الأعمال أو الاستثمارات بما يمثل نحو 40% من إجمالي المشروع.

وتم الانتهاء من تدريب جميع العاملين بالمصنع الجديد على كيفية استخدام الآلات والمعدات الحديثة التي تم توريدها من كبرى الشركات العالمية، ومراجعة الزى الخاص بالعاملين وتطوير المناطق المحيطة بالشركة فى اطار تطوير المنطقة بوجه عام.

وتبلغ مساحة مصنع غزل (4) 24635 متر مربع بإجمالي عدد مرادن 71808 مردن غزل كومباكت، وطاقة إنتاجية 15 طن غزل يوميا.

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