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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في لقاء وزاري .. مصر تبحث آليات تسيير رحلات الحجاج الفلسطينيين

صدى البلد

التقي اليوم الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، عاصم سالم وزير النقل والمواصلات الفلسطيني والوفد المرافق له وذلك بمقر  ديوان عام الوزارة حيث ناقش الوزيران آليات تعزيز التعاون بين الجانبين فى مختلف أنشطة الطيران المدني.

حضر اللقاء دياب اللوح السفير الفلسطينى  بالقاهرة و الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني والطيار إيهاب الطحطاوي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية والمحاسب مجدى إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي وعصام كشك نائب رئيس سلطه الطيران المدنى للامن وعمرو العدوى رئيس قطاع الشئون التجارية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية ولفيف من قيادات الوزارتين.

كما استعرض اللقاء كافة الاستعدادات الخاصة بنقل الحجاج الفلسطينيين إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج لهذا العام وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم خلال رحلات الذهاب والعودة إلى الأراضي الحجازية. 

وخلال اللقاء رحب الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى بوزير النقل الفلسطيني والوفد المرافق له حيث أكد سيادته على قوة وترابط العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين مشيرًا إلى أن وزارة الطيران لا تدخر جهدا لتعزيز أواصر الترابط والتعاون مع الأشقاء الفلسطينيين وتوفير كافة الخدمات والإمكانات اللازمة لهم، فضلًا عن تقديم الخبرة المصرية  فى مختلف أنشطة الطيران المدني؛ مؤكدًا أن مصر تقدم كافة التسهيلات اللازمة لسفر المواطنين الفلسطينيين عبر المطارات المصرية، كما أنها توفر كل الإمكانات لنقل الحجاج والمعتمرين الفلسطينيين للأراضي المقدسة.

ومن جانبه، أعرب وزير النقل والمواصلات الفلسطيني عن سعادته بهذا اللقاء المثمر مشيرًا إلى العلاقات المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدًا على دور مصر الهام والريادى فى دعم فلسطين على كافة الأصعدة؛ ومثمنا تقديره للجهد والدعم الذي تقدمه وزارة الطيران المدني لدولة فلسطين في مجال النقل الجوي، مشيدا بالكفاءات المصرية في هذا المجال خاصه   أن مصر تحظى بمكانة ريادية إقليمية ودولية في مجال النقل الجوي .

وفي نهاية اللقاء قدم وزير النقل الفلسطيني شكره وتقديره للحكومة المصرية على توجيهاتها بتقديم كافة المساعدات وتذليل كافة العقبات أمام ضيوف الرحمن المسافرين من الحجاج  الفلسطينيين.

الفريق محمد عباس وزير الطيران سلطة الطيران

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