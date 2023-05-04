عامل بالعاصمة الإدارية للرئيس: حاجات كتير نقصاني.. والسيسي: عنينا الاتنين

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الأكاديمية العسكرية المصرية وعددا من المنشآت بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة .

واطمأن الرئيس السيسي على العاملين في المشروع وأجرى حوارا مع أحد العاملين .

ووجه أحد العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة حديثه للرئيس السيسي، قائلا:" في حاجات كتير نقصاني، ورد الرئيس السيسي:" عنينا الاتنين ليك، وأنت مواطن مصري واللي أقدر أعمله هعمله".

وأوضح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي اطلع خلال الجولة على الموقع التنفيذي لعدد من المنشآت بالأكاديمية العسكرية المصرية العليا.

وتفقد الرئيس السيسى منطقة ملاعب التدريب والاستاد الرياضي، واستمع الرئيس السيسي إلى شرح تفصيلي عن سير الأعمال داخل عدد من المنشآت".