عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عامل بالعاصمة الإدارية للرئيس: حاجات كتير نقصاني.. والسيسي: عنينا الاتنين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي  صباح اليوم الأكاديمية العسكرية المصرية وعددا من المنشآت بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة .

 

السيسي يستمع إلى شرح تفصيلي لسير الأعمال داخل منشآت العاصمة الإدارية

الرئيس السيسي للعاملين بالعاصمة الإدارية: أنا شايف جهد كبير.. شدوا حيلكم

واطمأن الرئيس السيسي على العاملين في المشروع  وأجرى حوارا مع أحد العاملين .

ووجه أحد العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة حديثه للرئيس السيسي، قائلا:"  في حاجات كتير نقصاني، ورد الرئيس السيسي:" عنينا الاتنين ليك، وأنت مواطن مصري واللي أقدر أعمله هعمله".

 

وأوضح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي اطلع خلال الجولة على الموقع التنفيذي لعدد من المنشآت بالأكاديمية العسكرية المصرية العليا.

 

وتفقد الرئيس السيسى منطقة ملاعب التدريب والاستاد الرياضي، واستمع الرئيس السيسي إلى شرح تفصيلي عن سير الأعمال داخل عدد من المنشآت".

السيسي الرئيس السيسي العاصمة الادارية مصر اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الترجي ليس الوحيد.. تقارير: الأهلي مهدد بعقوبة من الكاف لهذا السبب

إعلان عاجل من المخابرات الأمريكية بشأن تورط أوكرانيا في الهجوم على الكرملين

صدمة لعشاق الأهلي.. رحيل ثلاثى الفريق بعد السوبر المصري

أخبار الأهلي.. الانضباط تنصف كهربا.. فشل صفقة الموسم وقرار جديد بالسوبر

زيادة أجرة النقل العام والسيرفيس بالقاهرة.. هذه تعريفة الركوب وتنبيه عاجل من المحافظة

لا تخالف المادة 38.. الانضباط تنصف الأهلي في دعوى أزمة كهربا

تثبيت أسعار البنزين و1000 جنيه زيادة.. 3 هدايا من الرئيس السيسي للمواطنين

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الـ 72 ساعة المقبلة ..القوى العاملة تحذّر هذه الفئة من الانسياق وراء الشائعات .. أبرز أخبار التوك شو

ترشيحاتنا

7 كلمات كان يدعو بهم النبي فى السجود.. رددها تجمع لك خيري الدنيا والآخرة

إعلان عاجل من المخابرات الأمريكية بشأن استخدام روسيا أسلحة نووية في أوكرانيا

تدهور العلاقات العسكرية..أمريكا تتصل والصين ترفض الرد

تطور مقلق .. طائرة لسلاح الجو الأمريكي تحلق على طول حدود روسيا

المحروسة تضم الكل.. مصطفى بكري: 9 ملايين وافد عربي يعيشون في مصر

أوكرانيا بريئة.. قرار جديد من المخابرات الأمريكية بشأن حادث الكرملين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خفيفة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطس المشوية بالجبنة

للمرة الثانية.. فنان مصري شهير يدخل العناية المركزة| فهل للحزن علاقة

7 وصفات لإنقاص الوزن بسرعة.. أغربها بالشيكولاتة والقهوة

اشتعلت من جديد.. القصة الكاملة لـ خناقة رضوى الشربيني وياسمين عز

فيديو

وزارة الرياضة تصدم الأهلي بهذا القرار.. والاستئناف تحدد موعد إعلان عقوبة كهربا|فيديوجرف

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار بعد قرار الفيدرالي

17 حالة وفاة.. تفاصيل مأساوية في حادث أتوبيس الوادي الجديد|تغطية خاصة

العاصفة تقترب.. الأرصاد تحذر: اليوم ذروة الموجة الحارة| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ