عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طبع بانرات| التنمية المحلية: تخصيص أرقام للإبلاغ عن السائقين المخالفين للتعريفة الجديدة

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن وزير التنمية المحلية يتابع مع المحافظين وكافة الجهات المعنية تطبيق التعريفة الجديدة للسولار، لافتا إلى أنه تم التوجيه بطبع بانرات بتعريفة الركوب الجديدة على السيارات.

وأوضح الدكتور خالد قاسم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه تم تخصيص أرقام هواتف جديدة للإبلاغ عن أي سائق يخالف التعريفة الجديدة 01103111761، بالإضافة إلى أرقام مباردة صوتك مسموع، فضلا على أن رؤساء الأحياء والمدن والمحافظين يقومون بجولات مكوكية على مواقف السيارات الأجرة ومحطات الوقود للتأكد من تطبيق التعريفة.

شدد مساعد وزير التنمية المحلية، على ضرورة المتابعة المستمرة لآليات التطبيق من خلال غرفة العمليات، فضلا عن جولات للمسئولين على أرض الواقع لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

أرقام هواتف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية السيارات الأجرة المحافظين تطبيق التعريفة الجديدة تعريفة الركوب تعريفة الركوب الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ولادي بيمارسوا الرذيلة مع بعض..فيديو يتسبب فى القبض على اليوتيوبر أم زياد

الكلب بدون قيد أوطوق.. كاميرا المراقبة تكشف تفاصيل عقر الكلب لفتاة من راسها

زيادة أجرة النقل العام والسيرفيس بالقاهرة.. هذه تعريفة الركوب وتنبيه عاجل من المحافظة

لا تخالف المادة 38.. الانضباط تنصف الأهلي في دعوى أزمة كهربا

تغيير موقف الزمالك من شكوى اتحاد الكرة للفيفا بعد أزمة السوبر

تثبيت أسعار البنزين و1000 جنيه زيادة.. 3 هدايا من الرئيس السيسي للمواطنين

إعلان عاجل من المخابرات الأمريكية بشأن تورط أوكرانيا في الهجوم على الكرملين

الزمالك رايح جاي| "نادي الوطنية" يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر.. وتهديدات التجميد "فشنك"| القصة الكاملة

ترشيحاتنا

تراجع كبير في أسعار النفط عالميا

رئيس مجلس الدولة يبحث التعاون المشترك مع البنك الدولي.. تفاصيل

وزير التعليم عن تطوير مناهج الإعدادية: نركز على الكيف وليس الكم

4 ابراج تفضل فصل الصيف وتستمتع به .. أعرف أنت منهم ولا لأ

دعاء الصدقة عن المريض وفضلها في الشرع الشريف

بعد القبض عليها.. مفاجأة مُحزنة تنتظر أمّ زياد مدّعية الرذيلة ضد أبنائها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحبّ وحده لا يكفي .. نصائح لاستمرار الزواج والنجاه من المطبات وتضمن حياة زوجية مستقرة وسعيدة

مشروبات تهدد عضلة القلب حال تناولها على الريق| كارثة صحية

3 وصفات طبيعية مذهلة موجود في كل بيت تخفف الالآم خشونة الركبة .. تعرف عليها

مخاطر غير متوقعة من كثرة التنازلات في الحياة الزوجية .. احذروها

فيديو

رفضت إعطائي حقوقي الشرعية.. تصريحات صادمة لزوج "عروس طنطا العذراء "..فيديو

فائدة 23٪ ولمدة 3 سنوات.. أفضل شهادات استثمار في البنوك.. فيديو

تاجرت بأطفالها عشان الفلوس ..تفاصيل صادمة بواقعة البلوجر هبة السيد

فتاة تنجو من «ذئب بشري» في مصر القديمة بعد استدراجها إلى مخزن «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ