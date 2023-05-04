طبع بانرات| التنمية المحلية: تخصيص أرقام للإبلاغ عن السائقين المخالفين للتعريفة الجديدة

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن وزير التنمية المحلية يتابع مع المحافظين وكافة الجهات المعنية تطبيق التعريفة الجديدة للسولار، لافتا إلى أنه تم التوجيه بطبع بانرات بتعريفة الركوب الجديدة على السيارات.

وأوضح الدكتور خالد قاسم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه تم تخصيص أرقام هواتف جديدة للإبلاغ عن أي سائق يخالف التعريفة الجديدة 01103111761، بالإضافة إلى أرقام مباردة صوتك مسموع، فضلا على أن رؤساء الأحياء والمدن والمحافظين يقومون بجولات مكوكية على مواقف السيارات الأجرة ومحطات الوقود للتأكد من تطبيق التعريفة.

شدد مساعد وزير التنمية المحلية، على ضرورة المتابعة المستمرة لآليات التطبيق من خلال غرفة العمليات، فضلا عن جولات للمسئولين على أرض الواقع لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.