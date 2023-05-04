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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم عن تطوير مناهج الإعدادية: نركز على الكيف وليس الكم

رضا حجازي
رضا حجازي

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن صياغة الإطار العام الجديد لمناهج المرحلة الإعدادية تهدف إلى تحسين جودة حياة المتعلمين وأسرهم من خلال تأسيس بيئة تعلم صحية وسعيدة تتيح خبرات تعليمية متنوعة تتناسب مع المرحلة العمرية لطلاب المرحلة الإعدادية وتبرز قدراتهم.

وأشار  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الإطار العام يستهدف أيضا التركيز على الكيف وليس الكم وتقدير التعلم العميق، تحقيقا للمزيد من التعلم مع الوضع فى الاعتبار ما تم من فقد للتعلم أثناء تداعيات جائحة كورونا والتي تركت فجوة في مختلف أنحاء العالم لا تزال الدول تتعامل مع تأثيراتها في مجال التعليم، فضلا عن أهمية تحقيق التوازن بين أنشطة التعلم والمشاركة الإيجابية للطلاب فى الأنشطة الحياتية داخل أسرهم ومجتمعاتهم.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن  الوزارة مستمرة في تطوير المناهج التعليمية بناءً على ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية وفق نظام التعليم الجديد من أجل تحقيق مخرجات التعلم المرجوة، وبما يتفق مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، والتركيز على إدخال المفاهيم الحديثة ومفاهيم التنمية المستدامة والمواطنة والذكاء الاصطناعي بما يتفق مع السياق المصري والهوية المصرية.

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ضرورة بناء مناهج على أسس علمية وبشكل مخطط ومدروس.

وأشار حجازي إلى أن الوزارة حريصة على تضمين المرتكزات التي تبنى عليها رؤية مصر الإصلاحية والتي منها على سبيل المثال المهارات الحياتية والقيم الداعمة لها والقضايا والتحديات التي تواجه مصر كجزء من العالم كالتغيرات المناخية، واعتماد الجانب التطبيقي لها للتأكد من قدرة الطلاب على توظيف ما تعلموه، كما أكد على تحقيق وحدة المعرفة وتكاملها.

وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم الاعدادية Jobs Education

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