في عيدهم.. مستقبل وطن يكرم العمال المتميزين بجنوب سيناء

كرمت أمانة العمال والفلاحين بحزب مستقبل وطن في محافظة جنوب سيناء برئاسة ممدوح الشاذلي 10 عمال من المثاليين و المتميزين و ذلك تقديراً لجهودهم الكبيرة بمناسبة الإحتفال بـ عيد العمال.

حيث نظمت الأمانة بمقر الحزب في مدينة طور سيناء احتفالاً للعمال المثاليين في مختلف المجالات و القطاعات بحضور ياسر عرفات أمين التنظيم بالمحافظة و النائب حميد سليمان ابوبريك عضو مجلس النواب والنائب السابق عطية موسي أمين المجالس المحلية بالمحافظة و الشيخ عيد القاصي و دعاء حمدي أمانة ذوي الإحتياجات الخاصة و الشيخ سليمان موسي أمين مساعد طور سيناء و الأمناء المساعدين لأمانة العمال و الفلاحين بالمحافظة و أحمد عبد المجيد مهدي والأستاذ لطفى عباس نعمان و عضو هيئة مكتب الأمانة الأستاذ محمود عبد الناصر عبد الفتاح وحضور الأمناء المساعدين للإعلام و العمل الجماهيري و التدريب و التثقيف و الشؤون البرلمانية بالمحافظة.

بدأ الحفل بالسلام الجمهورى وألقى ممدوح الشاذلي أمين العمال والفلاحين كلمة بهذه المناسبة للعمال فى عيدهم، قائلا: "إنه يتوجب علينا تكريم العمال بشكل دائما نظرا لمجهوداتهم الكبيرة في مختلف المجالات، مؤكداً ضرورة عودة الصناعة قوتها فى جميع القطاعات والمجالات.

وأشاد ياسر عرفات أمين التنظيم بعمال مصر وتكريم الرئيس لهم فى عيدهم، مشيراً إلى القرارات الأخيرة للرئيس الخاصة بدعم العمال و العمالة غير المنتظمة.



وطالب" النائب حميد سليمان ابوبريك في كلمته " العمال بالنهوض بالشركات، وعودتها إلى مكانتها الطبيعية خلال الفترة القادمة في ظل دعم القيادة السياسية الدائم و المتواصل للعمال و لجميع فئات المجتمع المصري.

ووزعت أمانة العمال خلال الحفل شهادات التقدير والهدايا العينية علي العمال المتميزين وذلك ضمن جهود و أنشطة الحزب بمختلف محافظات الجمهورية و تقديراً لجهودهم المبذولة في مختلف المجالات في محافظة جنوب سيناء تحت رعاية النائب جيفارا محمد الجافي عضو مجلس الشيوخ أمين الحزب بالمحافظة.

تكريم المتميزين

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