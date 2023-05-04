عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في عيدهم.. مستقبل وطن يكرم العمال المتميزين بجنوب سيناء

تكريم المتميزين
تكريم المتميزين

كرمت أمانة العمال والفلاحين بحزب مستقبل وطن في محافظة جنوب سيناء برئاسة  ممدوح الشاذلي 10 عمال من  المثاليين و المتميزين و ذلك تقديراً لجهودهم الكبيرة بمناسبة الإحتفال بـ عيد العمال.

 

حيث نظمت الأمانة بمقر الحزب في مدينة طور سيناء احتفالاً للعمال المثاليين  في مختلف المجالات و القطاعات بحضور  ياسر عرفات أمين التنظيم بالمحافظة و النائب حميد سليمان ابوبريك عضو مجلس النواب والنائب السابق  عطية موسي أمين المجالس المحلية بالمحافظة و الشيخ عيد القاصي و  دعاء حمدي أمانة ذوي الإحتياجات الخاصة و الشيخ سليمان موسي أمين مساعد طور سيناء و الأمناء المساعدين لأمانة العمال و الفلاحين بالمحافظة و أحمد عبد المجيد مهدي والأستاذ لطفى عباس نعمان و عضو هيئة مكتب الأمانة الأستاذ محمود عبد الناصر عبد الفتاح وحضور الأمناء المساعدين للإعلام و العمل الجماهيري و التدريب و التثقيف و الشؤون البرلمانية بالمحافظة.

 

بدأ الحفل بالسلام الجمهورى وألقى ممدوح الشاذلي أمين العمال والفلاحين كلمة بهذه المناسبة للعمال فى عيدهم، قائلا: "إنه يتوجب علينا تكريم العمال بشكل دائما نظرا لمجهوداتهم الكبيرة في مختلف المجالات، مؤكداً ضرورة عودة الصناعة قوتها فى جميع القطاعات والمجالات.

 

وأشاد ياسر عرفات أمين التنظيم بعمال مصر وتكريم الرئيس لهم فى عيدهم، مشيراً إلى القرارات الأخيرة للرئيس الخاصة بدعم العمال و العمالة غير المنتظمة.


وطالب" النائب حميد سليمان ابوبريك في كلمته " العمال بالنهوض بالشركات، وعودتها إلى مكانتها الطبيعية خلال الفترة القادمة في ظل دعم القيادة السياسية الدائم و المتواصل للعمال و لجميع فئات المجتمع المصري.

 

ووزعت أمانة العمال خلال الحفل شهادات التقدير والهدايا العينية علي العمال المتميزين وذلك ضمن جهود و أنشطة الحزب بمختلف محافظات الجمهورية و تقديراً لجهودهم المبذولة في مختلف المجالات في محافظة جنوب سيناء تحت رعاية النائب جيفارا محمد الجافي عضو مجلس الشيوخ أمين الحزب بالمحافظة.

تكريم المتميزين

IMG-20230504-WA0263
IMG-20230504-WA0263
IMG-20230504-WA0266
IMG-20230504-WA0266
IMG-20230504-WA0262
IMG-20230504-WA0262
IMG-20230504-WA0260(1)
IMG-20230504-WA0260(1)
IMG-20230504-WA0270
IMG-20230504-WA0270
IMG-20230504-WA0272
IMG-20230504-WA0272
عيد العمال تكريم العمال المتميزين الاحتفال مستقبل وطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القبض عليها.. مفاجأة مُحزنة تنتظر أمّ زياد مدّعية الرذيلة ضد أبنائها

بيان عاجل من عمدة كييف بعد تعرض العاصمة الأوكرانية للقصف

ولادي بيمارسوا الرذيلة مع بعض..فيديو يتسبب فى القبض على اليوتيوبر أم زياد

تثبيت أسعار البنزين و1000 جنيه زيادة.. 3 هدايا من الرئيس السيسي للمواطنين

أخبار الأهلي.. الانضباط تنصف كهربا.. فشل صفقة الموسم وقرار جديد بالسوبر

اقتراب خطير.. تحرك عسكري عاجل من لندن بسبب الأسطول الروسي

الكلب بدون قيد أوطوق.. كاميرا المراقبة تكشف تفاصيل عقر الكلب لفتاة من راسها

الزمالك رايح جاي| "نادي الوطنية" يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر.. وتهديدات التجميد "فشنك"| القصة الكاملة

ترشيحاتنا

نشن يا سيد..فهيم يكشف كواليس ضرب عائلة حمادة فتح الله بجعفر العمدة

متحدث البترول يكشف أسباب ارتفاع أسعار السولار..ويؤكد: "لسه بنتحمل الدعم"

الفرق بين علم الفلك والتنجيم المنهي عنه شرعًا.. الإفتاء توضح

أحمد فهيم: شخصية سيد العمدة اتعرضت عليا قبل التصوير بيومين فقط

الظروف متناقضة.. تعليق مثير من بركات على لقاء الأهلي وبيراميدز في السوبر

تعرف على عقوبة جريمة تزوير العملات إذا ترتب عليها هبوط سندات الحكومة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السير الذاتية وقوائم الملوك.. وثائق هامة في تاريخ مصر القديمة

سر خطير وراء صناعة وردة الآيس كريم يثير السوشيال ميديا

7 أسرار لفهم المرأة.. عوالم خفية في شخصية حواء لا يعرفها الرجل

الشاحن انفجر في وشها| لعنة وداد تصيب جوري بكر.. حكاية حسد ومستشفى

فيديو

رفضت إعطائي حقوقي الشرعية.. تصريحات صادمة لزوج "عروس طنطا العذراء "..فيديو

فائدة 23٪ ولمدة 3 سنوات.. أفضل شهادات استثمار في البنوك.. فيديو

تاجرت بأطفالها عشان الفلوس ..تفاصيل صادمة بواقعة البلوجر هبة السيد

فتاة تنجو من «ذئب بشري» في مصر القديمة بعد استدراجها إلى مخزن «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ