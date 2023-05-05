أمريكا .. تطورات جديدة في قضية اقتحام الكونجرس

أدان القضاء الأمريكي أمس الخميس أربعة أعضاء في جماعة "براود بويز" بالتآمر لزعزعة استقرار البلاد، في إطار قضية اقتحام مقر الكونجرس الأمريكي في يناير 2021.

ووفق ما أفادت وسائل إعلام أمريكية أجريت المحاكمة في العاصمة واشنطن وأدين إنريكي تاريو الذي سبق أن تولى "رئاسة مجلس إدارة" المنظمة، ومعه ثلاثة أعضاء.

وكانت قد وجهت اتهامات لتاريو وأربعة من كبار معاونين بمحاولة وقف عملية المصادقة في الكونجرس، على فوز الديمقراطي جو بايدن، على خصمه الجمهوري، دونالد ترامب.

وأشارت وسائل الإعلام، أن تاريو لم يكن متواجدا في واشنطن في السادس يناير 2021 لكنه اتهم بإدارة عملية نفذها أعضاء في "براود بويز" لاقتحام الكونجرس.

واتهم الأعضاء بالتآمر لإثارة فتنة وهي تهمة يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 20 عاما، لكن أعضاء هيئة المحلفين لم يتوصلوا بعد مداولات استمرت سبعة أيام إلى قرار يدين أحد الأعضاء بهذه التهمة.