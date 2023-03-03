العدل الأمريكية تعلن إمكانية مقاضاة ترامب في اقتحام الكابيتول

كشفت وزارة العدل الأمريكية، عن احتمال مقاضاة الرئيس السابق، دونالد ترامب، من قبل عناصر شرطة الكابيتول والمشرعين الديمقراطيين الذين أصيبوا خلال اقتحام مقر الكونجرس (كابيتول هيل) في 6 يناير 2021.

ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس"أكدت الوزارة الامريكية أن ترامب ليس محصنا من مثل هذه الدعاوى القضائية؛ وذلك في مذكرة طرحت أمام محكمة استئناف فيدرالية يوم الخميس.

وتم تقديم المذكرة من قبل المحامين في القسم المدني بوزارة العدل وليس لها أي تأثير على تحقيق جنائي منفصل يجريه مستشار خاص بالوزارة حول ما إذا كان يمكن توجيه تهم جنائية إلى ترامب بسبب جهود التراجع عن نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 قبل أحداث الشغب في الكابيتول.

وجدير بالذكر أن لجنة الكونجرس، المعنية بالتحقيق في هجوم العام الماضي على الكابيتول الأمريكي، قد وجهت اتهاما لترامب بالضلوع في "مؤامرة متعددة الأطراف" للانقلاب على نتائج الانتخابات الرئاسية التي مُني فيها بالهزيمة.

وأصدرت اللجنة تقريرها النهائي -الذي يقع في 854 صفحة- بشأن الهجوم على الكابيتول. وحملت اللجنة مسؤولية اقتحام مبنى الكونجرس في يوم السادس من يناير 2021 بشكل مباشر وصريح على الرئيس السابق.

كما أوصت اللجنة بحظر شغْل ترامب لأي منصب عام في المستقبل.