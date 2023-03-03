عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العدل الأمريكية تعلن إمكانية مقاضاة ترامب في اقتحام الكابيتول

الرئيس الأمريكي السابق
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

كشفت وزارة العدل الأمريكية، عن احتمال مقاضاة الرئيس السابق، دونالد ترامب، من قبل عناصر شرطة الكابيتول والمشرعين الديمقراطيين الذين أصيبوا خلال اقتحام مقر الكونجرس (كابيتول هيل) في 6 يناير 2021.

ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس"أكدت الوزارة الامريكية أن ترامب ليس محصنا من مثل هذه الدعاوى القضائية؛ وذلك في مذكرة طرحت أمام محكمة استئناف فيدرالية يوم الخميس.

وتم تقديم المذكرة من قبل المحامين في القسم المدني بوزارة العدل وليس لها أي تأثير على تحقيق جنائي منفصل يجريه مستشار خاص بالوزارة حول ما إذا كان يمكن توجيه تهم جنائية إلى ترامب بسبب جهود التراجع عن نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 قبل أحداث الشغب في الكابيتول.

دونالد ترامب يتصدر مرشحي الحزب الجمهوري لرئاسة أمريكا

بايدن يوجه اتهامات خطيرة لـ ترامب بشأن الكارثة الكيميائية في أوهايو

وجدير بالذكر أن لجنة الكونجرس، المعنية بالتحقيق في هجوم العام الماضي على الكابيتول الأمريكي، قد وجهت اتهاما لترامب بالضلوع في "مؤامرة متعددة الأطراف" للانقلاب على نتائج الانتخابات الرئاسية التي مُني فيها بالهزيمة.

وأصدرت اللجنة تقريرها النهائي -الذي يقع في 854 صفحة- بشأن الهجوم على الكابيتول.  وحملت اللجنة مسؤولية اقتحام مبنى الكونجرس في يوم السادس من يناير 2021 بشكل مباشر وصريح على الرئيس السابق.

كما أوصت اللجنة بحظر شغْل ترامب لأي منصب عام في المستقبل.

ترامب دونالد ترامب وزارة العدل الامريكية مبنى الكونجرس الكونجرس اقتحام الكابيتول العدل الأمريكية نتائج الانتخابات اقتحام مبنى الكونجرس الرئيس السابق دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ بـ65 والبيض رجع 35 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن

عيار 21 الآن مفاجأة.. أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الجمعة 3 مارس 2023

المطربة بوسي تتجاهل أنباء القبض على زوجها

خبر صادم لـ كهربا في الأهلي قبل مواجهة القطن الكاميروني

المالية تكشف موعد زيادة المرتبات بعدما أقرها الرئيس اليوم.. تفاصيل

لغز الغرفة المكتشفة داخل هرم خوفو.. هل يعثر علماء الآثار كنوز الفراعنة؟

أخبار الرياضة ... قرار عاجل من الخطيب بشأن نجم الأهلي عقب الإصابة .. نجم الزمالك يقترب من المارد الأحمر...خبر صادم لـ كهربا

لـ المطلقات.. هذه الحالات تحرمك من الحصول على معاش الزوج | تفاصيل

موضوعات متعلقة

هيمنة ثالثة وتقويض منافسه.. لماذا يستعد ترامب لإعلان ترشيحه للبيت الأبيض مبكرًا؟

لهذا السبب .. ترامب يرفع دعوى قضائية ضد لجنة تحقيق الكونجرس

ليلة قوية للديمقراطيين.. بايدن يروج لنتائج انتخابات التجديد النصفي لـ الكونجرس

عبد‭ ‬الرازق‭ ‬توفيق يكتب‭ ‬من‭ ‬شرم‭ ‬الشيخ: الغرب وازدواجية المعايير المفرطة

أخطر إعلان لبايدن.. كيف سينقلب على ترامب ويمنعه من الحكم للأبد؟

الجمهوريون في طريقهم لتحقيق الأغلبية.. آخر تحديث لنتائج انتخابات الكونجرس الأمريكي

ترامب: من الخطأ ترشح الجمهوري ديسانتيس للرئاسة في عام 2024

حيوانة ومجنونة.. ترامب يهاجم نانسي بيلوسي

ترشيحاتنا

5 ملايين حبة كبتاغون| ضبط شحنة كبيرة من المخدرات قبل دخولها السعودية

أزمة بالحكومة الإسرائيلية بعد اعتقال يهوديين من نشطاء اليمين المتطرف

منتظر القرار| مفاجأة صادمة عن كهربا قبل مباراة القطن

مجموعة الدول الرباعية تندد بالتهديد الروسي باستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا

بيان مهم من المعارضة التركية بشأن الإعلان عن منافس أردوغان في الانتخابات

ليس لها جدوى.. أسباب اعتذار الأهلي رسميا عن المشاركة في كأس الملك سلمان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جرئ.. نادين نجيم تستعرض أناقتها بإطلالة ملفتة

يسبب الموت ..تحذير عاجل من تريند عصير البطاطس

نشرة المرأة و الصحة| أشهر الأفكار الخاطئة عن الذئبة الحمراء.. أعراض النوبة القلبية عند النساء

في عيد ميلاده.. مفاجأة من الفنان محمد صبحي لجمهور "عيلة اتعمل لها بلوك"

فيديو

آيتن عامر تحرر محضرا ضد طليقها لهذا السبب.. فيديو جراف

أسرتي رفضت دخولي الفن إلا بشرط.. تيسير فهمي تخرج عن صمتها وتكشف أسرارا لأول مرة

موعد انتهاء الموجة الحارة.. تفاصيل حالة الطقس في شهر رمضان

التجميد والبيع .. قرار عاجل من الأهلى ضد برونو سافيو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ