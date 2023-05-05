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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

8 صور من حفل "روائع الموجي" بالمملكة العربية السعودية

حفل روائع الموجي
حفل روائع الموجي

اختتم خلال الساعات القليلة الماضية حفل روائع الموجي ، والذى أقيم فى المملكة العربية السعودية ،واحياه عدد كبير من أهم فناني الوطن العربي ، أبرزهم أنغام وشيرين عبد الوهاب وصابر الرباعي وماجد المهندس ومي فاروق . 

وحرص عدد كبير من الفنانين المصريين على حضور الحفل ومنهم حلمي بكر ، تامر عاشور ، حميد الشاعري ، عزيز الشافعي  ، يسرا ، والتى شاركت فى تقديم إحدى فقرات الحفل الذي حظي على أهتمام من قبل المشاهدين .

حلمي بكر 

ظهر الموسيقار الكبير حلمي بكر ضمن حضور حفل روائع الموجي ، والذى أقيم فى المملكة العربية السعودية ، واستمر حتي الساعات الأولي من صباح اليوم . 

وظهر الموسيقار حلمي بكر وهو جالس على كرسي متحرك ، بعد الوعكة الصحية التى تعرض لها خلال الأشهر الماضية .

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وكان قد أختتم الفنان ماجد المهندس حفل روائع محمد الموجي ، والذى أقيم فى المملكة العربية السعودية ، والذي شارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم شيرين عبد الوهاب وانغام وصابر الرباعي ومي فاروق . 

واختار الفنان ماجد المهندس أغنية “ أكدب عليك ”، للفنانة الراحلة وردة ، لتكون ختام حفل روائع محمد الموجي . 

 

أدت الفنانة انغام ثاني أغانيها ضمن حفل روائع محمد الموجي ، والذى يقام حالياً فى المملكة العربية السعودية بمشاركة عدد كبير من الفنانين . 

وظهرت أنغام بإطلالتها الثانية بفستان من اللون الاصفر ، بعدما ارتدت فى الاطلاله الاولي فستان من اللون الاخضر . 

وأدت انغام أغنية صافيني مرة للفنان عبد الحليم حافظ ، بينما اختارت أغنية عيون القلب لتكون الاطلاله الثانية لها . 


رأي ماجدة خير الله  فى أداء شيرين عبد الوهاب 

وكانت قد أشادت ماجدة خير الله بأداء الفنانة شيرين عبد الوهاب ، ضمن حفل روائع محمد الموجي ، والذي ضم عدد كبير من الفنانين . 

ونشرت ماجدة خير الله عبر حسابها الشخصي قائلة : في كل مره قبل ماتغني الواحد بيبقي حاطط ايده علي قلبه ويدعي ربنا يعدي الحكايه علي خير لكن الحمد لله شيرين عبد الوهاب كانت في افضل حالاتها من حيث المظهر والاداء وقدمت اغنيه انا قلبي اليك ميال بتمكن وسلاسه وذكرتنا بصوت الكروان فايزه احمد صاحبه الصوت المخملي البديع. 

 

أنغام تفتتح الحفل 

وكانت قد افتتحت المطربة أنغام حفل ليلة الموجي الذي انطلق منذ قليل على خشبة مسرح ابو بكر سالم وسط ترحيب كبير من الحاضرين.

وتوافد  أعداد كبيرة على حفل روائع الموجي المقام حاليًا فى السعودية، ويحيه مجموعة كبيرة من النجوم المصريين.

وكان فى مقدمة الحضور الموسيقار حلمي بكر الذى حرص على الحضور على الرغم من الأزمة الصحية التى يمر بها وظهر على كرسي متحرك، بالإضافة إلى الملحن والموزع عزيز الشافعي ومحمد فؤاد وتامر عاشور وهشام الجخ وحميد الشاعري.

 

 

حلمي بكر الفنانة شيرين عبد الوهاب الفنان ماجد المهندس المملكة العربية السعودية الموسيقار الكبير حلمي بكر الموسيقار حلمي بكر روائع الموجي

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