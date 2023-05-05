أنغام تشعل حفل روائع الموجي بـ صافيني مرة.. فيديو

شاركت الفنانة أنغام، أمس الخميس بحفل روائع الموجي الذي أقيم في السعودية، وسط حضور جماهيري ضخم.

أشعلت انغام الحفل بغنائها أغنية “صافيني مرة” وسط تفاعل الجمهور الكبير معها.

ويأتي حفل الموسيقار محمد الموجي؛ امتدادًا لنجاح الليالي الفنية التي سبقته مثل: ليلة "صوت الأرض" وليلة "ذكريات مع الموسيقار هاني شنودة"، و"ليلة من الماضي الجميل".

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يذكر أن اختتم خلال الساعات القليلة الماضية حفل روائع الموجي ، والذى أقيم فى المملكة العربية السعودية ،واحياه عدد كبير من أهم فناني الوطن العربي ، أبرزهم أنغام وشيرين عبد الوهاب وصابر الرباعي وماجد المهندس ومي فاروق.

وحرص عدد كبير من الفنانين المصريين على حضور الحفل ومنهم حلمي بكر ، تامر عاشور ، حميد الشاعري ، عزيز الشافعي ، يسرا ، والتى شاركت فى تقديم إحدى فقرات الحفل الذي حظي على أهتمام من قبل المشاهدين .