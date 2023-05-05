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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد فهمي يعلن عن موعد طرح فيلم مستر إكس

أحمد فهمي
أحمد فهمي

أعلن الفنان أحمد فهمي أن موسم عيد الأضحى هو الموعد النهائى لعرض فيلمه الجديد"مستر إكس" فى السينمات.

وبدأ أحمد فهمي الترويج للفيلم من خلال صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام وقام بطرح البوستر الدعائى الأول للفيلم وعلق عليه قائلا: موسم عيد الأضحى القادم.

 

أحمد فهمي ينتهى من تصوير مستر إكس 

وانتهى  أحمد فهمي من تصوير مستر إكس استعدادا لعرضه بداية العام الجديد، في دور العرض السينمائي.
 

 

تفاصيل فيلم مستر إكس
 


ويضم فيلم مستر إكس العديد من النجوم ومنهم أحمد فهمي وهنا الزاهد وأوس أوس ومحمد أنور وأمير شاهين، ومن إنتاج أحمد السبكي وإخراج أحمد رشيد.

العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، سيناريو وحوار أحمد عبد الوهاب وأمجد الشرقاوي، وتدور أحداثه في إطار كوميدى رومانسى.
 

تصوير مستر إكس فى قبرص

وكان فريق عمل الفيلم قد عاد من قبرص منذ أيام حيث كان يصور أحمد فهمي بجانب هنا الزاهد ومحمد أنور وأوس أوس مشاهد الفيلم هناك واستغرقت أكثر من أسبوعين وعادوا إلى القاهرة الأسبوع الماضي.

 

مسلسل أحمد فهمي الجديد

على جانب آخر، ينتظر أحمد فهمي عرض مسلسله الجديد سفاح الجيزة على إحدى المنصات الإلكترونية خلال أيام قليلة من الآن.

المسلسل تدور فكرته حول  مجموعة من الجرائم يقوم بها شخص يطلق عليه لقب سفاح الجيزة.

احمد فهمي الفنان احمد فهمى موسم عيد الأضحى مستر اكس

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