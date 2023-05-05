الزراعة ×أسبوع|تحديد سعر ضمان لتوريد القطن.. وتذليل أي معوقات تواجه استلام القمح

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ١٤١ ، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من ٢٨ أبريل وحتى ٤ مايو الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الانفوجراف الضوء على موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه هذا الأسبوع، على ما عرضه وزيرا الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام، بشأن تحديد سعر ضمان لتوريد القطن لهذا العام، بحيث يكون سعر الضمان 5500 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة، و4500 جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة.

وخلال هذا الأسبوع شارك السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في الاجتماع السابع والاربعون لمجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي التابعة لجامعة الدول العربية الذي انعقد في مدينة الرباط، كما استقبل وزير الزراعة ، المدير التنفيذي للغرفة التجارية الألمانية بالقاهرة "يان نوتر" والوفد المرافق له، وبحث معه سبل التعاون المشترك بين الوزارة والغرفة.



وبحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، سبل النهوض وتنمية إنتاج وصناعة القطن المصري، والصناعات النسيجية القائمة عليه، والمشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج فضلا عن تطوير آلات الميكنة الزراعية، كما شهد القصير، ختام فعاليات المؤتمر العلمي الدولي السابع والذي نظمته كلية التجارة بجامعة طنطا، بمناسبة اليوبيل الذهبي لها، تحت عنوان: بيئة الأعمال الحديثة في ظل المتغيرات العالمية.



فيما أسفرت نتائج انتخابات إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، عن اختيار الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الخارجية ممثلا لمصر في الهيئة وحصوله على أعلى الأصوات، كما اعلن وزير الزراعة، أنه تم خلال الفترة من 19/4/2023 حتى 27/4/2023 الإفراج عن 211 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 99 مليون دولار، كذلك شارك فريق من العاملين بصندوق التأمين على الثروة الحيوانية مع القافلة الطبية البيطرية التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بحضور سباق الهجن المقام بمدينة العريش بشمال سيناء.



بينما زار الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات الإدارة الزراعية، إدارة وادى النطرون بمحافظة البحيرة؛ لمتابعة حصاد وتوريد القمح لهذا العام، كما كشف الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، عن أن القطاع أصدر 4 آلاف رخصة أنشطة ومشروعات خلال الربع الأول من العام الحالي، كذلك تفقد الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعى، صوامع الغلال بسدس وشون محافظة بني سويف؛ لمتابعة عملية فرز واستلام الاقماح وأيضا للتيسير على المزارعين فى توريد اقماحهم للصوامع، كما تم أيضا زيارة صوامع الغلال ببني مزار في محافظة المنيا لمتابعة عملية التوريد ، فيما تابعت الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي حقول إكثار تقاوى القمح التابعة للإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بالمحافظات والوقوف على حصاد حقول الإكثار وتذليل أي معوقات قد تواجه عمليه الاستلام والتوريد لمحطات الغربلة والعمل على حلها فوراً، كما نظم مركز بحوث الصحراء يوم علمي لختام المشروع العلمي "نظام متكامل من الترشيح الفائق والحفز الضوئي والتحلية الحرارية لمعالجة مياه الصرف" والممول من هئية دعم وتمويل البحوث والابتكار.

وأصدر معهد بحوث أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية مجموعة من التوصيات والإرشادات الفنية لمكافحة الأمراض التي تصيب محصول الذرة الشامية، كما تفقد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، محطه بحوث شندويل بمحافظة سوهاج، في إطار رفع كفائة الأصول ووضع الاليات والاجراءات الكفيلة بتحقيق العائد الاقتصادي العادل والمناسب لقيمه تلك الاصول، كذلك شارك المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، في ورشة عمل نظمتها كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، فضلا عن حضور "ويبينار" حول "إدارة العبوات الفارغة" والمنظمة من قبل كروب لايف أفريقيا والشرق الأوسط، فيما بلغ اجمالي عدد الشهادات التي اصدرها المعمل خلال هذا الاسبوع بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء خلال هذا الاسبوع حوالي ٧٠٠٠ شهادة.

يذكر إن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن إصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.