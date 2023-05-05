من الإمارات.. وليد سليمان يوجه رسالة للاعبي الأهلي قبل لقاء كأس السوبر

وجه وليد سليمان، نائب مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، رسالة إلي لاعيبة فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر وليد سليمان برفقة لاعبي نادي الأهلي من التمارين الجماعية، في الإمارات، وعلق كاتبًا: “بالتوفيق يا رجالة”.

ويواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مساء اليوم الجمعة نظيره بيراميدز في مباراة السوبر المصري.

وتقام مباراة الأهلي وبيراميدز علي ملعب محمد بن زايد بالإمارات في إطار مباراة السوبر المصري في تمام الساعه السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.