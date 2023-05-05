إخماد حريق قبل امتداده لمنازل المنشية بطور سيناء

تمكنت قوات الدفاع المدني بمحافظة جنوب سيناء من السيطرة علي حريق هائل اندلع بأحد البيوت القديمة بشارع المنشية بطور سيناء صباح اليوم الجمعة، قبل امتداد السنة اللهب للمنازل المجاورة له ودون وقرع إصابات بشرية.

وكانت قد تلقت مديرية أمن جنوب سيناء إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد نشوب حريق ضخم في أحد المنازل بشارع المنشية بمدينة طور سيناء، ، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية، وقوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

وجرى السيطرة على الحريق خلال أقل من ساعة، قبل وصول النيران إلى المنازل المجاورة، ودون وقوع أي إصابات بشرية.

وقال شهود عيان إن الحريق اشتعل بشكل مفاجئ وساعد عبد اشتعاله ان المنزل به أشجار ونخيل واستمرت عملية إخماد الحريق نحو ساعة .

وقد تم تحرير محضر بالواقعة و إخطار النيابة العامة لتولي التحقيق



الحريق بطور سيناء

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