ليفربول يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

أكد فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، تحرك نادي ليفربول لضم صفقة أليكسيس ماك أليستر، لاعب وسط برايتون، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" قدم ليفربول مشروعه وكذلك اقتراحه المالي إلى أليكسيس ماك أليستر، سيواصل النادي مفاوضاته الفترة المقبلة لحسم الصفقة".

أضاف:" المناقشات تتقدم ولكن الاتفاق لم يتم بعد، يبقى الشعور بأن أليكسيس سيغادر برايتون بنسبة 100٪ وسيكون ذلك مبكرا أو مايو أو يونيو".



تابع:"يريد ليفربول أن يكون سريعا في صفقة أليكسيس ماك أليستر، شهري مايو ويونيو سيكونان شهرين حاسمين للمضي قدما في المحادثات".



يذكر أن أليستر ساهم في تتويج منتخب الأرجنتين بلقب بطولة كأس العالم 2022.