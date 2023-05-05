صاحب وليمة لأعشاب البحر.. وفاة حيدر حيدر عن عمر يناهز 87 عامًا

عن عمر يناهو الـ 87 عاماً، توفي صباح اليوم، الجمعة، الأديب والروائي السوري الكبير حيدر حيدر، صاحب "وليمة لأعشاب البحر" الرواية التى أثارت الجدل عربيا وتم حظرها فى عدة دول عربية.

من هو حيدر حيدر؟

ولد حيدر حيدر في عام 1936في قرية بعيدة صغيرة تقترب من حدود البحر، وتأخذ اسمها منه "حصين البحر".

برزت ميوله الأدبية في وقت مبكر من حياته، وفي دمشق بدأ ينشر قصصاً في الدوريات اليومية والشهرية، وكانت مجلة الآداب اللبنانية أبرز المنابر التي كتب فيها قصصه الأولى، التي صدرت في مجموعته "حكايا النورس المهاجر" في العام 1968، وفي العام نفسه بدأ التحضير لتكوين اتحاد الكتاب العرب على مستوى الكتّاب والهيئة التحضيرية وانتخب كأحد أعضاء مكتبه التنفيذي، وفي المكتب وزعت المهام واللجان ووقع عليه اختيار مسؤولية الإشراف على النشر.

في سبعينيات القرن الماضي ترك سوريا باحثا عن لقمة العيش فكان أحد أهم المُعارين لدولة الجزائر في حملة التعريب التي خاضها التعليم الجزائري فعمل هناك مدرسا للغة العربية ولجميع المواد تقريبا باللغة العربية ثم عاد إلى دمشق وبعدها إلى بيروت، التي تركت الأثر الأعمق في نفسه حتى هذه اللحظة.

نشر روايته الأولى الزمن الموحش عن تجربته في دمشق خلال سبعة أعوام، وانخراطه في المناخ الثقافي والسياسي. صدرت عن دار العودة في لبنان في العام 1973، في العام 1974 عاد من الجزائر إلى دمشق. ليستقيل من التعليم ويهاجر إلى لبنان. وعمل في إحدى دور النشر مراجعاً ومصحّحا لغويّا، صدرت له مجموعة الفيضان القصصيّة عن اتّحاد الكتّأب الفلسطينيين في العام 1975 من بغداد، وفي 1982 أعيد طبعها مع التموّجات في بيروت عن المؤسّسة العربية للدراسات والنشر، مع بداية الحرب اللبنانية التحق حيدر حيدر بالمقاومة الفلسطينية في اطار الاعلام الفلسطيني الموحّد واتّحاد الكتّأب الفلسطينيين في بيروت.

صدرت له عدة اعمال قصصية وروائية، منها: حكايا النورس المهاجر (قصص)، الزمن الموحش (رواية)، التموّجات (قصتان)، وليمة لأعشاب البحر: نشيد الموت (رواية)، مرايا النار، فصل الختام (رواية)، أوراق المنفى شهادات عن أحوال زماننا (وثائق)، غسق الآلهة (قصص)، شموس الغجر (رواية).