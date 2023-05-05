الثاني خلال 48 ساعة.. مقتل وإصابة 21 شخصا في إطلاق نار بصربيا

لقي 8 أشخاص مصرعهم، صباح اليوم الجمعة، إثر إطلاق نار في بلدة ملادينوفاتس الصربية، فيما أصيب 13 آخرون، وفقا لوسائل إعلام محلية.

ووفقًا لصحيفة "بليتز" المحلية، يشتبه في قتلهم على يد شاب يبلغ من العمر 21 عامًا، والذي هرب من موقع الجريمة وتطارده الشرطة.

وسابقًا، أفادت الصحيفة بمقتل ثلاثة قتلى وتسعة جرحى، ويحتاج ما لا يقل عن سبعة منهم إلى عمليات جراحية.

وبحسب الصحيفة، من المرجح أنه تشاجر مع شرطي من نفس عمره في ساحة مدرسة محلية، وبعد ذلك حمل المشتبه به سلاحًا ناريًا في منزله وقتل "المعتدي" وشقيقته.



وواصل الهارب إطلاق النار في قرية شيبشين المجاورة، حيث ولد، وحيث يعتقد أنه يختبئ حاليًا، وقد تم إعلان خطة للقبض عليه في المنطقة، وتحوم الطائرات الهليكوبتر في السماء.

يشار إلى أن هذه هي الحالة الثانية لإطلاق نار جماعي في صربيا خلال الـ 48 ساعة الماضية. في الثالث من مايو، هزت صربيا مأساة في إحدى مدارس بلجراد، حيث قتل تلميذ يبلغ من العمر 14 عامًا ثمانية أطفال وحارسًا باستخدام مسدس والده، وأصاب 6 أطفال ومعلم آخر.