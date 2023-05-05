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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

مستقبل وطن يكرم 30 عاملا مثاليا بمحافظة الجيزة

صدى البلد

احتفالًا بعيد العمال، نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، احتفالية خاصة لتكريم رموز العامل المثالي بمختلف المواقع الإنتاجية والخدمية على مستوى المحافظة.

وشهد الاحتفالية النائب عادل ناصر أمين الحزب بالمحافظة والدكتور محمد طه وكيل وزارة القوى العاملة بالجيزة والنائب عمرو عكاشة والنائب خالد تامر طايع أمناء مساعدي الحزب بالمحافظة والنائب عبد الوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية أمين تنظيم الحزب بالمحافظة والنائب أحمد الشراني أمين العمال والفلاحين بمحافظة الجيزة.

وأعرب النائب عادل ناصر، عضو مجلس الشيوخ، أمين الحزب بالمحافظة، عن فخره واعتزازه بما يقدمه عمال مصر الشرفاء من تضحيات وجهد في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن العامل المصري له كل الحب والتقدير فبدونه لن تتحقق التنمية، وتكريمه اليوم هو واجب على حزب مستقبل وطن الذي يقوم في كافة فاعلياته وأنشطته الداعمة للمواطنين على سواعد المجتمع المصري بكافة فئاته وعلى رأسها العمال.

ومن جانبه، وجه الدكتور محمد طه وكيل وزارة القوى العاملة بمحافظة الجيزة، رسالة للعمال أكد فيها أن مصر بهم قوية وستتواصل مسيرة نجاحهم في بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، موجهًا الشكر لحزب مستقبل وطن على تكريمه ومساندته للطبقة العاملة وهو ما يعزز عقيدته أنه حزب فاعل على الأرض ملامس دائمًا لاحتياجات المواطنين.

 

ووجه النائب أحمد الشراني، أمين العمال والفلاحين بالمحافظة، التحية لقيادات حزب مستقبل وطن التي لا تدخر جهدًا في دعم الطبقة العاملة في مختلف متطلباتها واحتياجاتها فالأمر لم يقتصر يومًا على الاحتفال بيوم عيد العمال.

وتم خلال الاحتفال تكريم 30 رمزًا للعامل المثالي من مختلف المنشأت الإنتاجية والخدمية وكذلك تكريم العامل المثالي عن ذوي الهمم، وتم منحهم جميعًا دروع الحزب وشهادات تقدير وجوائز مالية، وأختتمت التكريمات بمنح الدكتور محمد طه وكيل وزارة القوى العاملة درع حزب مستقبل وطن قدمه له أمين الحزب بالمحافظة نياية عن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب.

وشارك بالاحتفالية أعضاء هيئة مكتب أمانة حزب مستقبل وطن بالمحافظة كلًا من المستشار يحيى سلطان أمين الشيون القانونية وهبه علاء الدين أمينة الطاقة والبيئة ومحمد إبراهيم محمد الصبري أمين الزراعة الري وسهير عبد الكريم عضو هيئة مكتب أمانة الحزب بالمحافظة، فضلًا عن أعضاء هيئة مكتب أمانة العمال والفلاحين بالجيزة.

ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة لحزب مستقبل وطن الداعمة لمؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفاعليات التي تخفف الأعباء عن كاهل المواطنين وتلبي احتياجاتهم في كافة المجالات.

عيد العمال مستقبل وطن الجيزة

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