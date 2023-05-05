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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي الغالي.. جماهير القلعة الحمراء تساند الفريق قبل مواجهة بيراميدز بكأس السوبر

جماهير الأهلي
جماهير الأهلي

دشن عدد كبير من رواد السوشيال ميديا هاشتاج “الأهلي الغالي”، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وتصدر هاشتاج “الأهلي الغالي”، قائمة تريند الأكثر تداولًا عبر “تويتر”، وجاءت التعليقات من قبل جمهور القلعة الحمراء لتحفيز النادي الأهلي بالفوز بكأس السوبر، كالاتي:

يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مساء اليوم الجمعة نظيره نادي بيراميدز في مباراة السوبر المصري المقرر اقامته على ملعب محمد بن زايد في الإمارات. 

وتقام مباراة الأهلي وبيراميدز علي ملعب محمد بن زايد بالإمارات في إطار مباراة السوبر المصري في تمام الساعه السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة 
ويعاني فريقا الأهلي وبيراميدز من الغيابات التي تعصف بصفوف الفريقين في مباراة السوبر المصري باعتبار العناصر المقرر غيابها ذات تأثير قوي في صفوف الناديين.

غيابات الأهلي أمام بيراميدز فى السوبر المصري  

يفتقد الأهلي العديد من عناصره الأساسية حيث يفقد كل من رامي ربيعة وأكرم توفيق وكريم فؤاد ورأفت خليل وعمرو السولية، بسبب الإصابة ويغيب كل من البرازيلي برونو سافيو وأيمن أشرف والتونسي محمد الضاوي الشهير بكريستو وشادي حسين لأسباب فنية بينما يغيب حمزة علاء للتواجد مع المنتخب الأولمبي وكريم الدبيس. 

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