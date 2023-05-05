سويلم : تقرير بحل فوري لمشكلات الري في قلابشو وزيان

قام الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اليوم الجمعة الموافق ٥ مايو ٢٠٢٣ بزيارة مفاجئة لمحافظة الدقهلية لتفقد حالة الرى بترعة زيان ومحطة رفع قلابشو ومحطة مصرف نمرة ٢ ، وذلك فى ضوء الشكاوى الواردة له من عدد من المنتفعين بشأن حالة الرى بمنطقة قلابشو و زيان .

ووجه الدكتور سويلم خلال الزيارة بقيام رؤساء مصلحة الرى وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء وقطاع الرى بالمرور غدا السبت الموافق ٦ مايو ٢٠٢٣ على زمام منطقة قلابشو و زيان وتقييم المنطقة بالكامل (ترع عمومية - مساقي داخلية - مصارف) ، وإعداد تقرير يشتمل على وضع حل فوري علي المدي القريب وحل مستدام على المدى البعيد لمشاكل الرى بالمنطقة ، علي أن يتم عرض نتائج المرور علي السيد الوزير خلال ٤٨ ساعة من تاريخه .

كما وجه بقيام المعامل المركزية للرصد البيئى التابعة للمركز القومى لبحوث المياه - اليوم - بأخذ عينات من المياه بترعة زيان والمساقى الآخذة منها والمصارف الزراعية بالمنطقة ، وعمل تحليل لنوعية المياه وخاصة نسبة الملوحة علي طول ترعة زيان وبمواقع الشكاوي .

كما وجه بقيام هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء بإعداد مذكرة عن موقف محطات قلابشو وزيان لعرض حالة هذه المحطات وموقف أعمال الصيانة والتشغيل ، مع قيام مصلحة الري بمراجعه موقف المزارع السمكية الواقعة علي مصرف قلابشو وإتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين .

كما وجه الدكتور سويلم بقيام مصلحة الرى بمراجعة قطاعات الرياح التوفيقي في زمام محافظتي القليوبية والدقهلية ، وتحديد التعديات بالردم الواقعة على الرياح والتى تؤثر سلبا على القطاع المائي ، وكذا مراجعة موقف أعمال التطهيرات من الحشائش أو ورد النيل بالرياح .

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