عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سويلم : تقرير بحل فوري لمشكلات الري في قلابشو وزيان

صدى البلد

قام الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اليوم الجمعة الموافق ٥ مايو ٢٠٢٣ بزيارة مفاجئة لمحافظة الدقهلية لتفقد حالة الرى بترعة زيان ومحطة رفع قلابشو ومحطة مصرف نمرة ٢ ، وذلك فى ضوء الشكاوى الواردة له من عدد من المنتفعين بشأن حالة الرى بمنطقة قلابشو و زيان .

ووجه الدكتور سويلم خلال الزيارة بقيام  رؤساء مصلحة الرى وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء وقطاع الرى بالمرور غدا السبت الموافق ٦ مايو ٢٠٢٣ على زمام منطقة قلابشو و زيان وتقييم المنطقة بالكامل (ترع عمومية - مساقي داخلية - مصارف) ، وإعداد تقرير يشتمل على وضع حل فوري علي المدي القريب وحل مستدام على المدى البعيد لمشاكل الرى بالمنطقة ، علي أن يتم عرض نتائج المرور علي السيد الوزير خلال ٤٨ ساعة من تاريخه .

كما وجه  بقيام المعامل المركزية للرصد البيئى التابعة للمركز القومى لبحوث المياه - اليوم - بأخذ عينات من المياه بترعة زيان والمساقى الآخذة منها والمصارف الزراعية بالمنطقة ، وعمل تحليل لنوعية المياه وخاصة نسبة الملوحة علي طول ترعة زيان وبمواقع الشكاوي .

كما وجه  بقيام هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء بإعداد مذكرة عن موقف محطات قلابشو وزيان لعرض حالة هذه المحطات وموقف أعمال الصيانة والتشغيل ، مع قيام مصلحة الري بمراجعه موقف المزارع السمكية الواقعة علي مصرف قلابشو وإتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين .

كما وجه الدكتور سويلم بقيام مصلحة الرى بمراجعة قطاعات الرياح التوفيقي في زمام محافظتي القليوبية والدقهلية ، وتحديد التعديات بالردم الواقعة على الرياح والتى تؤثر سلبا على القطاع المائي ، وكذا مراجعة موقف أعمال التطهيرات من الحشائش أو ورد النيل بالرياح .

IMG-20230505-WA0264
IMG-20230505-WA0264
IMG-20230505-WA0265
IMG-20230505-WA0265
IMG-20230505-WA0263
IMG-20230505-WA0263
IMG-20230505-WA0260
IMG-20230505-WA0260
IMG-20230505-WA0261
IMG-20230505-WA0261

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب السوبر| الزمالك يشكو اتحاد الكرة للفيفا.. وتعليق مثير من محاميه الإيطالي

840 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الجمعة وهذه قيمة عيار21 الآن

زيادة القيمة| مفاجأة لـ الملاك بعد إلغاء قانون الإيجار القديم.. مقترح

قنوات مفتوحة.. طريقة مشاهدة مباراة السوبر بين الأهلي وبيراميدز على النايل سات

3 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر|نزل التردد الآن

والد حلا شيحة يكشف حقيقة طلاقها من معز مسعود

صادمة للأحمر.. تسريب عقوبات كاف ضد الترجي قبل مواجهة الأهلي

كسر زجاج قطار تالجو الفاخر ناتج عن قيام أحد الأطفال العابثين برشق الحجارة

ترشيحاتنا

ظهور مرض وبائي في دولة عربية وإجراءات عاجلة من وزارة الصحة

أكتر فريق | تعليق مثير من شوبير عن الأهلي قبل مباراة السوبر

تعاطي المخدرات .. خطيب المسجد الحرام : مضارها الدينية والدنيوية لا تحصى

حظ سيئ يطارد باتشيكو مدرب بيراميدز أمام الأهلي قبل نهائي السوبر

هآرتس: تقديرات حماس بغزة نجحت وخلايا منظمة بدأت تنفذ عمليات الضفة

بيته قِبلة طلاب العلم |ذكرى ميلاد الشهاوي تجدّد سيرة شيخ الشافعية بمصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. 4 أبراج تركز على البوفيه بحفلات الزفاف وسعر فساتين يسرا في السعودية يثير ضجة

أمريكية تطلب الطلاق لأغرب سبب: زوجي يطبخ لي طوال اليوم طعاما لذيذا

10 إطلالات لـ جوري بكر أثارت الجدل بعد تصدرها التريند.. شاهد

مع التقلبات الجوية.. هاني الناظر يقدم نصائح هامة لمرضى الحساسية الجلدية والصدرية والأنفية

فيديو

مش بنام وبتألم.. جوري بكر تكشف تعرضها للحسد بعد جعفر العمدة

إطلالات ملكة جمال السعودية رومي القحطاني تثير ضجة على السوشيال ميديا "فيديوجراف"

تضم 600 منهم .. قصة مدينة ذات أعلى نسبة لانتشار أطباء الأسنان

يصدم الملايين.. فيديو لطبيب يثير الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي لهذا السبب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ