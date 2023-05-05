مصر تطبق تقنية الـ VAR لمراقبة امتحانات الثانوية العامة القادمة.. تفاصيل

عرضت قناة العربية تقرير فيديو عن تطبيق مصر لتقنية الـ “ var” لمراقبة أمتحانات الثانوية العامة بمصر ومنع تكرار وقائع الغش، فأصبحت امتحانات الثانوية العامة مراقبة بتقنية الـ" var"حسب ما اعلنه وزير التربية والتعليم في مصر.

وحسب ما قاله الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم المصري، أن الوزارة اتخذت إجراءات مشددة لمكافحة الغش في أمتحانات الثانوية العامة تضمنت تغطية لجان الأمتحانات بمختلف أنحاء الجمهورية بكاميرات مراقبة الفار، لرصد أي أعمال غش.

تفتيش الطلاب قبل الدخول لامتحانات الثانوية العام بعصا إلكترونية

الإجراءات المشددة لامتحانات الثانوبة العامة في يونيو المقبل تضمنت تفتيش الطلاب بأستخدام عصا إلكترونية، لضمان عدم حيازة هواتف داخل الامتحان حتي وإن كانت مغلقة، إضافة إلى منع عقد أمتحانات الثانوية في لجان شهدت سابقا عمليات غش وشغب.



وأكد التقرير، أن الوزارة حذرت من اتخاذ عقوبات بحق أي طالب يغش أو يخالف التعليمات بحرمانه عاما كاملا من التقدم لامتحانات الثانوية العامة.



