6 قرارات عاجلة من وزير التعليم بشأن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة إلى اعضاء الهيئة الفنية المسئولة عن اختيار اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023.

وتمثلت تعليمات وزير التربية والتعليم فيما يلي :



- الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 من حيث عدد الاسئلة (الاختيار من متعدد - المقالية ) وقياس نسب المستويات المعرفية والمستويات العقلية ونواتج التعلم



- الابتعاد عن اي اسئلة تتعلق بأي توجهات (سياسية - حزبية - دينية - خلافية - إلخ ) في امتحانات الثانوية العامة 2023

- أن تكون اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 محددة و واضحة ولا تحتمل أكثر من اجابة بالنسبة لاسئلة الاختيار من متعدد

- مراعاة عدد خطوات الحل وان تكون بدائل الاجابات قصيرة في جميع امتحانات الثانوية العامة 2023

- خلو الاسئلة من الاخطاء العلمية واللغوية في جميع امتحانات الثانوية العامة 2023

- مراجعة نماذج الاجابة قبل عمليات تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 ستم تحديدها من بتوك الاسئلة المعدة من جانب خبراء المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي .

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن 30% من اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 سوف تقيس الفهم ، و 40% من اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 سوف تقيس التطبيق ، و30 % من اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 ستقيس التحليل والابداع