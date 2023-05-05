الدواء تشارك في ورشة عمل جودة واستدامة إنتاج اللقاحات بأفريقيا

شاركت هيئة الدواء المصرية في حضور ورشة عمل حول تحقيق الجودة واستدامة إنتاج اللقاحات المحلية في القارة الأفريقية لتحسين الوصول إليها، والتي عقدتها منظمة الصحة العالمية بدولة رواندا.

تهدف الورشة إلى إعداد الدول الأعضاء لتعزيز إنتاج اللقاحات المحلية داخل القارة الأفريقية؛ وذلك من خلال بناء القدرات في مجال توكيد الجودة، والحفاظ على استدامة الإنتاج وفقاً للمواصفات القياسية لمنظم الصحة العالمية.

يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على المشاركة في المحافل الدولية، خاصة تلك التي تنظمها منظمة الصحة العالمية، وسعي الهيئة إلى تعزيز إنتاج اللقاحات داخل القارة الأفريقية، وتبادل الخبرات بهذا الشأن.