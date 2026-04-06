مجدي الهواري يحسم الجدل حول تقديم جزء ثان من الزوجة الرابعة |خاص

حسم المخرج مجدي الهواري الجدل الدائر خلال الفترة الأخيرة بشأن إمكانية تقديم جزء ثانٍ من مسلسل "الزوجة الرابعة"، والذي يُعد واحدًا من أبرز الأعمال الدرامية التي حققت نجاحًا كبيرًا وقت عرضها.

وفي تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، أكد الهواري أنه لم يتم التواصل معه من قِبل أي جهة إنتاجية أو فنية بخصوص تنفيذ جزء جديد من المسلسل، مشيرًا إلى أنه لا يمتلك أي معلومات حول وجود نية فعلية لإعادة العمل من جديد.

وأضاف: "لم يتواصل معي أحد بشأن تقديم جزء ثانٍ من مسلسل الزوجة الرابعة، ولا أعرف شيئًا عن فكرة إنتاج جزء جديد"



ويُذكر أن مسلسل "الزوجة الرابعة" كان من أنجح المسلسلات التي عُرضت خلال فترة عرضه، حيث حصد نسب مشاهدة مرتفعة وحقق جماهيرية واسعة، خاصة بفضل قصته الاجتماعية الكوميدية وأداء أبطاله.

وشارك في بطولة العمل عدد من النجوم، أبرزهم مصطفى شعبان، علا غانم، أيتن عامر، ولقاء الخميسي، الذين قدموا شخصيات مميزة ساهمت في نجاح المسلسل وترسيخه في أذهان الجمهور.

ورغم مرور سنوات على عرض العمل، لا يزال "الزوجة الرابعة" يحظى باهتمام واسع من الجمهور، ما يفسر تكرار الشائعات حول تقديم جزء جديد .