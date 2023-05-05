أصبحت الكاميرات في الهواتف الذكية ميزة لا غنى عنها والبديل الأكثر سهولة لمن يحب التقاط الصور، تسجيل الذكريات والرحلات لم يكن أكثر سهولة من العصر الحالي، بضغطة زر واحدة تستطيع تسجيل اللحظة وتحتفظ بها سواء على موبايلك أو على الخدمة السحابية من جوجل / آبل.

ولكن في بعض الأحيان تلتقط الصورة والنتيجة لا تعجبك بشكل كامل، يمكن أن تظهر الصور ضبابية بعض الشيء أو بها بعض المشكلات التي لم تتوقعها وفي النهاية تحتاج إلى بعض التعديل.

توفر هواتف سامسونج جالاكسي Samsung Galaxy ميزة رائعة الكثير لا يستخدمها لأنه غير مدرك لوجودها، تسمح لك بإصلاح وعلاج أخطاء الصورة مع تعديل في الألوان ودرجة الإضاءة بشكل احترافي جدا يطلق عليها Object Eraser اي الممحاة، وهو مشابه جدًا لميزة Magic Eraser الموجودة في برنامج Photoshop.

لو موبايلك سامسونج…ميزة مخفية في Gallery بتحسن جودة الصور

باستخدام ميزة الممحاة في سامسونج، يزيل هاتفك بذكاء كل ما ترغب في إزالته من الصورة سواء بهتان أو مشهد ضبابي بنقرة زر واحدة. إليك كيفية الوصول إليها.

كيفية استخدام Object Eraser على هواتف Samsung

1. حدد الصورة التي تريد تحريرها

ابدأ بفتح تطبيق معرض أو جاليري Samsung ، وحدد الصورة التي ترغب في تحريرها.

2. العثور على الممحاة

مع فتح صورتك المختارة، انقر فوق رمز القلم الرصاص في شريط الأدوات السفلي. يجب أن يؤدي هذا إلى فتح مجموعة من أدوات تحرير الصور لغضافة مجموعة من التعديلات المتنوعة من القص والتدوير، لكن هذا ليس ما نحن هنا من أجله!

إضغط على الـ 3 نقاط الراسية في أسفل اليمين ، ثم اضغط على خيار "الممحاة" "Object eraser".

3. استخدام الممحاة

هناك ثلاث وظائف لـ Object Eraser.

إزالة موضوع: يمكنك القيام بذلك عن تحديد الشخص أو الشيء الذي تريد محو تماما من المشهد. كلما كان مخططك أكثر دقة ، كلما كان تأثير المزج أكثر طبيعية ودقة.

إزالة الظلال: اضغط على زر التبديل Erase shadows على اليسار وقم بتفعيله لإزالة الظلال من الصورة.

إزالة الانعكاسات: اضغط على زر تبديل "محو الانعكاسات" Erase reflections على اليمين لإزالة الانعكاسات من الصورة.