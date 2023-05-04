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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

للطلبة والشباب .. أفضل موبايل سامسونج يمكن شراؤه في السوق

هاتف سامسونج Samsung
هاتف سامسونج Samsung Galaxy A73

يفضل الكثير من الطلبة والشباب اقتناء هاتف ذكي مميز بقدرات عالية نظرا لمتطلبات الدراسة أو العمل أو حتى تشغيل الألعاب المختلفة مع إمكانات قوية في الأداء الشاشة والكاميرا، ويعد هاتف Galaxy A73 من شركة سامسونج واحدا من هواتف الفئة المتوسطة المميزة التي تضم إمكانات خاصة مع معالج القوي من شركة كوالكوم الأمريكية بالإضافة إلى البطارية الكبيرة. 

 

ويتوفر هاتف سامسونج Samsung Galaxy A73 في السوق المصري بسعر حوالي 16 ألف و 200 جنيه وذلك لنسخة 128/8 جيجا بايت، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.  

سعر  هاتف سامسونج Samsung Galaxy A73

وجاء هاتف سامسونج Samsung Galaxy A73، بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع Super AMOLED، يبلغ قياسها 6.7 بوصة، بجودة +FHD، وبدقة 2400×1080 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية ، ومحمية بطبقة من زجاج Gorilla Glass 5.

 

ويقدم  هاتف سامسونج Samsung Galaxy A73، كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، تدعم تقنية التثبيت البصري OIS بفتحة عدسة f/1.8، متصلة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، ومستشعرين للتصوير الماكرو والعمق بدقة 5 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 32 ميجابكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

 

ويعمل هاتف سامسونج Samsung Galaxy A73، بمعالج من نوع Snapdragon 778G من شركة كوالكوم الأمريكية، وهو من أفضل معالجات الأندرويد للفئة المتوسطة ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر فتحة مخصصة لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD تصل إلى 1 تيرابايت.

 

ويحتوى هاتف سامسونج Samsung Galaxy A73 ، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 25 واط، مع مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، ودعم لمعيار IP67 لمقاومة الماء والغبار. 

 

 

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