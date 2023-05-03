منها Galaxy A10.. سامسونج تلغي التحديثات الأمنية والدعم التقني لهذه الأجهزة

تقدم سامسونج Samsung للإلكترونيات أطول مدة دعم لأجهزتها بين كل الشركات المنافسة التي تعتمد نظام تشغيل أندرويد، ويستمر الدعم وتحديث البرمجيات وإصلاح أي خلل في السوفت وير لـ 5 سنوات كاملة، ومع ذلك وصل عدد قليل من هذه الهواتف والأجهزة اللوحية الآن إلى نهاية الدعم الرسمي من قبل العلامة التجارية.

Samsung

ووفقًا لـ GalaxyClub، أنهت Samsung دعم البرامج للأجهزة التالية:

Galaxy A10

Galaxy A20

Galaxy A40

Galaxy Tab S5e

Galaxy Tab A 10.1

Galaxy Tab A with S Pen

وتم إصدار كل هذه الهواتف والأجهزة اللوحية في أبريل 2019 وسنوات سابقة قبل هذا التاريخ، وكان آخر إصدار برمجي لـ هاتفي Galaxy A10 و Galaxy A40 خاص بتصحيحات أمنية في مارس 2023، بينما هاتف Galaxy A20 سيظل عالقا في تحديث ديسمبر 2023 وبعدها لم يتلق أي دعم من الشركة.

وستستمر هذه الأجهزة في العمل بشكل طبيعي لكن بصورة أقل في الكفاءة العامة والأداء بالتأكيد، وهي أجهزة تعمل بنظام أندرويد 11 الذي يمكنه تشغيل جميع التطبيقات المتوفرة تقريبًا على متجر جوجل بلاي Google Play بلا مشاكل، وبالتالي الجهاز ما زالت صلاحيته لم تنته تماما بعد.

وربما تكون المشكلة الوحيدة التي قد تواجهها هذه الأجهزة هي الأداء الأقل والبطارية الضعيفة، على الرغم من أنه يمكن إصلاح عمر البطارية من خلال استبدالها، إلا أن الأداء لن يتحسن خاصة مع تقادم هذه الأجهزة.

علاوة على ذلك ، لا يتمتع أي من هذه الاجهزة بإمكانيات اتصال شبكات الجيل الخامس 5G التي توفر سرعة مذهلة وهو سبب إضافي للترقية إلى هاتف أحدث خاصة إذا كان لديك تغطية لأحدث شبكات الهاتف المحمول.