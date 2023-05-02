خصم 13 ألف جنيه على هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 4

تزايد الاهتمام بالهواتف القابلة للطي في الآونة الأخيرة حتى أنها أصبحت موضة 2023، بدورها تستعد جوجل للكشف عن أول جهاز لها قابل للطي في 10 مايو الجاري، ولكن إذا كنت لا تستطيع انتظار الجيل الأول من هواتف جوجل، يمكنك شراء الجيل الرابع من هواتف سامسونج جالاكسي القابلة للطي بسعر تنافسي للغاية.

تقدم شركة أمازون للتجارة الإلكترونية إمكانية شراء Galaxy Z Fold 4 بخصم 400 دولار في الوقت الحالي، أي ما يعادل 12355 جنيه مصري، وهي بالفعل صفقة رابحة أن تحصل على أفضل جهاز في هذه الفئة بسعر لا يعوض، بفضل شاشته الضخمة مقاس 7.6 بوصة، والمعالج القوي، مع دعم قلم S Pen الإلكتروني سوف تستمتع بباقة من المزايا.

SAMSUNG Galaxy Z Fold 4

يعرض أمازون شراء جهاز سامسونج جالاكسي زد فولد 4 بسعر 1,399 دولار فقط، أي ما يعادل 43213 جنيه مصري، وذلك مع إصدار الذاكرة وسعة التخزين، 12 جيجابايت رام و 256 جيجابايت روم. في السطور التالية نرصد المواصفات الكاملة للجهاز.

مواصفات SAMSUNG Galaxy Z Fold 4

يأتي مع شاشة داخلية Dynamic AMOLED 2X حجم 7.6 بوصة، دقة وضوح 1812x2176 بيكسل لكل بوصة، كثافة بيكسلات 373 بيكسل لكل بوصة، معدل تحديث 120 هرتز، درجة سطوع قصوى 1200 شمعة لكل متر مربع، مع نسبة شاشة إلى هيكل 90.9%.

بالنسبة لشاشة العرض في اللوحة الخلفية فهي AMOLED 2X مقاس 6.6 بوصة، معدل تحديث 120 هرتز، بها زجاج واقي من Corning Gorilla Glass Victus+.

يتم تشغيل هاتف سامسونج من خلال معالج كوالكوم شريحة SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 من الجيل الأول بدقة تصنيع 4 نانومتر، بتردد ميقاتي أقصى 3.19 جيجا هرتز، وشريحة معالجة رسوميات Adreno 730 تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت رام و مساحة تخزين أساسية 256 جيجابايت روم.

SAMSUNG Galaxy Z Fold 4

يحزم الجهاز بطارية سعتها 4400 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 25 وات سلكيا و 15 وات لاسلكيا، وتصل البطارية إلى 50% في 30 دقيقة فقط، مع نظام تشغيل أندرويد 12L، مستند في عمله على واجهة مستخدم One UI 5.1.

بالنسبة للتصوير، هناك 3 كاميرات في الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة، وكاميرا بدقة 10 ميجابيكسل تليفوتوغرافي بتقريب بصري 3x وتقنية التثبيت البصري OIS وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابيكسل، مع فلاش ليد وتقنية HDR وتصوير بانورامي، وكاميرا سيلفي بدقة 4 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة.