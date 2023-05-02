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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج تخفض إنتاجها من الرقائق الإلكترونية بنسبة 25%

Samsung
Samsung

أعلنت شركة  سامسونج  الكورية الجنوبية للإلكترونيات عن انخفاض بنسبة 95٪ في الأرباح التشغيلية للربع الأول من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. 

وفقا لتقرير موقع gizmochina أرجعت العلامة التجارية الرائدة السبب في هذا الانخفاض إلى انخفاض الطلب على الرقائق الإلكترونية بمختلف فئاتها، وبالتالي أعلنت أنها ستقلل من إنتاجيتها للرقائق وفي حين أنها لم تكشف عن النسبة الدقيقة لتقليل حجم الإنتاج من الرقائق، يتوقع محللو الصناعة خفضًا بنسبة 25 ٪ تقريبًا.

Samsung 

يقدر المحلل الاقتصادي"ميني بوك وي" Minbok Wi من شركة Daishin Securities لتحليل بيانات السوق أن سامسونج يمكن أن تقلل إنتاج شرائح الذاكرة بنسبة تتراوح ما بين 20٪ إلى 25٪ في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها في عام 2022. 

من ناحية أخرى ، تتوقع شركة KB Securities أن تقوم  سامسونج  بتقليل إنتاج شرائح الفلاش NAND بنسبة 15٪ وإنتاج شرائح DRAM بأكثر من 20٪ ، بدءًا من الربع الثالث من عام 2023. يعتقد Min Seong Hwang ، المحلل في شركة سامسونج الأمنية Samsung Securities ، أنه إذا لم تنخفض مستويات المخزون لديها من هذه المنتجات سوف تحتاج الشركة إلى مزيد من خفض الإنتاج.

تخطط  سامسونج  خلال الفترة القادمة لتقليل إنتاج وحدات DRAM منخفضة التكلفة ، والتركيز على DDR5 كما صرحت أن لديها مخزونًا كافيًا من رقائق الذاكرة لتلبية الطلب على المدى المتوسط إلى البعيد.

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على الرغم من أن الشركة لم تحدد أي نوع من الرقائق الإلكترونية سيشهد انخفاضًا في الإنتاج ، ذكرت صحيفة كوريا هيرالد أن سامسونج ستركز على خفض إنتاج وحدات DRAM منخفضة التكلفة مثل DDR3 و DDR4 بسبب الطلب المتناقص. بدلاً من ذلك ، ستركز الشركة جهودها على شرائح الذاكرة الأعلى قيمة مثل DDR5 وهي أيضا الأعلى في الطلب عليها.

اتجاهات السوق خلال الفترة الماضية لم تكن مواتية لشركة Samsung ، حيث انخفض متوسط سعر وحدة ذاكرة الوصول العشوائي DDR4 بسعة 8 جيجا بايت بنسبة 19.9 ٪ الشهر الماضي ، وذلك بعد انخفاض بنسبة 18.1 ٪ في يناير. على الرغم من استقرار الأسعار في فبراير ومارس ، إلا أن الرقائق بدأت في الانخفاض مرة أخرى.

 تتوقع شركة أبحاث السوق TrendForce انخفاضًا إضافيًا في الأسعار بنسبة 15٪ إلى 20٪ خلال الربع الثاني من عام 2023 حيث يتصارع الموردون مع مستويات المخزون المرتفعة من الرقائق.

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