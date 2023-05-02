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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

سامسونج تمنع موظفيها من استخدام ChatGPT على هواتفهم وأجهزتهم الشخصية

Samsung
Samsung

أفادت مصادر مطلعة بأن شركة  سامسونج  Samsung للإلكترونيات فرضت حظرا على استخدام موظفيها برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية أمثال ChatGPT و Bard من  جوجل  وغيرها، وذلك بعد أن قام الموظفون عن طريق الخطأ بتسريب بيانات حساسة إلى ChatGPT. 

ووفقًا لـ وكالة بلومبرج الاقتصادية، اتخذت عملاق التكنولوجيا الكورية الجنوبية هذه القرارات بعد اكتشاف أن موظفيها قاموا بتحميل كود المصدر الداخلي الخاص بالرقائق الإلكترونية للشركة إلى منصة الذكاء الاصطناعي، وبالتالي ستظل هذه المعلومات الحساسة موجودة في ذاكرة السيستم ولا يمكن محوها.

ChatGPT 

وأرسلت  سامسونج  مذكرة داخلية لموظيفها تحظر استخدام ChatGPT وجاء في الوثيقة التي استعرضتها Bloomberg أن العلامة التجارية قلقة بشأن كيفية قيام خدمات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT و Google Bard بتخزين كل البيانات التي تعطى لها في الذاكرة الخاصة بهم.

وكتبت الشركة ملحوظة مهمة وهي أن المعلومات التي يتم تغذيتها لمنصات الذكاء الاصطناعي يتم تخزينها على خوادم خارجية ، مما يجعل من شبه مستحيل استردادها وحذفها ، وبالتالي ، قد تقع في يد مستخدمين آخرين، يمكن أن يكونوا منافسين لـ سامسونج.

وقالت سامسونج لموظفيها: "الاهتمام بأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل ChatGPT في ازدياد سواء داخل الشركة أو خارجها، بينما يركز هذا الاهتمام على الجانب الإيجابي و فائدة وكفاءة هذه المنصات ، هناك أيضًا مخاوف متزايدة بشأن المخاطر الأمنية المتعلقة بمثل هذه البرمجيات الجديدة".

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نتيجة للمخاطر العالية، اتبعت سامسونج سياسة جديدة وفرضتها على موظفيها وكل العاملين بها، يُحظر عليهم استخدام برمجيات الذكاء الاصطناعي التوليدية على هواتفهم وأجهزتهم اللوحية وأجهزة الكمبيوتر والشبكة الداخلية للشركة.

السياسة الجديدة ليس لها علاقة أبدا بعملاء الشركة بل على العكس، تسعى سامسونج لدمج محرك بحث  BingAI العامل بنظام ChatGPT ليكون جزءًا أساسيًا من هواتف Samsung في تكامل تام مع لوحة مفاتيح SwiftKey، حيث تأتي لوحة مفاتيح SwiftKey من مايكروسوفت Microsoft مثبتة مسبقًا مع واجهة مستخدم OneUI وتتميز الآن بـ Bing AI الجديد.

سامسونج Samsung ChatGPT Bard جوجل

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