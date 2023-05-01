شوف الصور الأولى لهاتف جوجل Pixel Fold القابل للطي وأعرف مواصفاته

تستعد جوجل للإعلان عن أول هاتف ذكي قابل للطي يحمل علامتها التجارية وهو Pixel Fold المنافس الأشرس لسلسلة هواتف سامسونج جالاكسي Z Fold.

بعد أيام قليلة من الآن وتحديدا يوم 10 مايو الجاري ستعلن جوجل في مؤتمرها Google I / O عن جوجل بيكسل فولد الجديد جنبا إلى جنب مع باقة متنوعة من المنتجات الجديدة، بالفعل كشفت التسريبات كل شيء يتعلق بتقنيات الهاتف المنتظر، كل ما نحتاجه الآن هو التكوينات المختلفة وقائمة الأسعار.

نشر الخبير التقني إيفان بلاس Evan Blass مجموعة صور حصرية مسربة لهاتف جوجل بيكسل فولد الجديد وهي أوضح صور حتى الآن تم تسريبها وتتطابق العروض مع تلك التي تم تسريبها مسبقًا بواسطة OnLeaks ولكنها تلقي نظرة أوضح وعن كثب لتصميم الهاتف.

نرى من خلال الصور الحواف سميكة إلى حد ما وهو المظهر الي قد لا يعجب به عشاق الأجهزة الشبابية العصرية، ولكن على الجانب الآخر تعمدت جوجل أن تكون حواف الموبايل سميكة حتى يمكنها المساعدة في الحصول على قبضة مريحة على الهاتف بدون لمس الشاشة عن طريق الخطأ.

في المقابل ، تظهر الصور الأولية لهاتف سامسونج Galaxy Z Fold 5 المنافس الأول لجوجل حواف أكثر نعومة وانسيابية. لذلك قد تواجه Google صعوبة في إقناع العملاء الذين يريدون مظهرًا أكثر حداثة، من المتوقع أيضًا أن تحصل هواتف Z Fold 5 على شاشة خارجية أطول بقليل من بيكسل فولد مقاس 6.2 بوصة مقارنة بشاشة مقاس 5.8 بوصة مع جوجل، وهي نقطة قد تكون في صالح سامسونج.

Google Pixel Fold

اعتمدت جوجل على نوع مفصلات رقيق للغاية وتقنية تجعل الشاشة غير مجعدة عند الثني والفتح وهو الأمر الذي تحرص الشركات على تقديمه مع الأجهزة القابلة للطي، نرى الهاتف باللون الأسود في التسريبات ، ولكن وفقًا لـ "بلاس"، فإن Pixel Fold سيأتي أيضًا بألوان بورسلين.

مواصفات Google Pixel Fold (تسريبات)

وفقا لموقع phonearena المتخصص، سيكون جوجل بيكسل فولد بأبعاد طول 139.7 ملم وعرض 79.5 ملم ودرجة سمك 12.1 ملم مع الطي ووزنه الإجمالي 283 جم، مع شاشة عرض داخلية OLED مقاس 7.6 بوصة تقدم دقة وضوح 2208 في 1840 بيكسل وكثافة بيكسلات 380 بيكسل لكل بوصة، معدل تحديث 120 هرتز، ذروة سطوع 1450 شمعة لكل متر مربع.

Google Pixel Fold

بالنسبة للشاشة الخارجية فهي لوحة OLED مقاس 5.8 بوصة، دقة وضوح 2092 في 1080 بيكسل، كثافة بيكسلات 408 لكل بوصة، معدل تحديث 120 هرتز، مع ذروة سطوع 1550 شمعة لكل متر مربع، وشاشة حماية واقية من Gorilla Glass Victus.

يتم تشغيل موبايل جوجل بيكسل فولد من خلال معالج Tensor G2 الخاص بالشركة يقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت رام LPDDR5 ومساحة تخزين أساسية 256 أو 512 جيجابايت روم UFS 3.1. يحزم الجهاز بطارية سعتها 4,821 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 30 وات.

بالنسبة للكاميرات، نجد كاميرا رئيسية في الخلفية بدقة 48 ميجابيكسل فتحة عدسة f/1.7 وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 10.8 ميجابيكسل فتحة عدسة f/2.2 وكاميرا تيليفوتو بدقة 10.8 ميجابيكسل فتحة عدسة f/3.05، مع كاميرا سيلفي في الجهة الأمامية بدقة 9.5 ميجابيكسل فتحة عدسة f/2.2 وكاميرا داخلية بدقة 8 ميجابيكسل فتحة عدسة f/2.0 مع تصنيف IPX8 المقاوم للماء.