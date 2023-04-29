مع لون جديد خالص.. أحدث صور وإعلانات لهاتف جوجل Pixel 7a

تستعد شركة جوجل Google للإعلان عن هاتفها الذكي من الفئة المتوسطة Pixel 7a لأول مرة في 10 مايو ، مع مؤتمرها Google I / O السنوي.

قبل الكشف الرسمي عن هاتف جوجل بيكسل 7a، تم تسريب كل المعلومات الخاصة به تقريبًا وبالفعل انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعض اللقطات التجسسية للمواد التسويقية لتكون بمثابة تأكيد رسمي لما جاء في التسريبات.

Pixel 7a

يأتي التقرير من MySmartPrice نقلاً عن مصدر رفض ذكر اسمه، يؤكد ميزات الجهاز. سيحتوي Google Pixel 7a على جزيرة كاميرا تشبه الحاجب أو الشريط في الخلف ، مع إعداد كاميرا مزدوجة يتكون من مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل ، مقترنة بفلاش LED. تشير الملصقات الدعائية المسربة إلى أن الكاميرا بدقة 64 ميجابكسل ستوفر أفضل جودة للصور على الإطلاق في كل سلسة هواتف بيكسل فئة a. يشاع أيضًا أن Pixel 7a سيأتي مزودًا بمستشعر الكاميرا الرئيسي من سوني وتحديدا عدسة Sony IMX787.

Pixel 7a

تحت الغطاء ، سيعمل Pixel 7a مع شريحة أمان Tensor G2 SoC ومعالج Titan M2. يشاع أيضًا أن الهاتف سيدعم الشحن اللاسلكي بقوة 5 وات، وتعتبر ميزة الشحن اللاسلكي أول مرة تقدمها جوجل في هواتف بيكسل من سلسلة A.

يقال إن جوجل بيكسل 7a يتمتع ببطارية تدوم يوم كامل بشحنة واحدة، مع عمر بطارية يصل إلى 72 ساعة في وضع Extreme Battery Saver الموفر جدا للطاقة، من المتوقع أن تكون الشاشة لوحة عرض OLED مقاس 6.1 بوصة مع دعم معدل التحديث التكيفي ، وقادرة على التبديل بين معدلات التحديث 60 هرتز و 90 هرتز اعتمادًا على المحتوى المعروض على الشاشة وسيأتي بألوان أزرق فاتح ، رمادي ، وفضي، ولون بمبي.

Pixel 7a

سيباع هاتف جوجل بيكسل بسعر 499 دولار أمريكي للنسخة الأساسية أي ما يعادل 15416 جنيه مصري.