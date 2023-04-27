ركز المسؤولون التنفيذيون في شركتي مايكروسوفت Microsoft و جوجل Google، ملاحظاتهم خلال مكالمات الأرباح على أكثر ما يثير اهتمام المستخدمين في الوقت الحالي وهو: الذكاء الاصطناعي.

وبحسب ما ذكره موقع شبكة "cnn"، تتنافس كل من شركة مايكروسوفت وألفابت المالكة لخدمات جوجل وعدد من المنافسين الأصغر على دمج تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية - على غرار ChatGPT- في وظائف البحث والتطبيقات الأخرى الخاصة بهم.

صراع شرس بين جوجل ومايكروسوفت بسبب الذكاء الاصطناعي

وتعتبر كلتا الشركتين الذكاء الاصطناعي جزءا لا يتجزأ من مستقبلهما، وتسعى الشركتين إلى تطوير تقنياتهم الخاصة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي خاصة بعد شهدت الشركات الأمريكية تعزيزات كبيرة من أعمال البحث والحوسبة السحابية وتغلبت على توقعات أرباح السوق مع بداية العام الجاري.

ولكن لم توضح جوجل ومايكروسوفت ما الشكل الذي سيبدو عليه الذكاء الاصطناعي في المستقبل، وعندما يتعلق الأمر بابتكار الذكاء الاصطناعي احتلت شركة ألفابت صدارة القائمة، حيث قدمت في شهر مارس الماضي روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي باسم Bard، والذي لاقى اهتمام الكثير من المستخدمين والمطورين.

وسيطر محرك بحث جوجل على السوق لمدة عقدين من الزمن، حيث تكافح شركة Bing من مايكروسوفت للحصول على حصة من هذا السوق، ولكن يبدو أن النجاح الفيروسي لروبوت الدرشة المطور ChatGPT، والذي يمكن أن يولد ردودا مكتوبة مقنعة على مطالبات المستخدم، جعل جوجل في وضع الدفاع عن نفسها لأول مرة منذ سنوات.

وأخبر سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة "ألفابت"، المحللين في مكالمة أرباحه يوم الثلاثاء الماضي، أن جوجل تستثمر بكثافة في الذكاء الاصطناعي، فهو يمثل فرصة محتملة هائلة للشركة.

وقال إن الشركة تخطط لدمج أدوات ذكاء اصطناعي قابلة للمقارنة في عمليات البحث والسحابة الخاصة بها، ولكنها حققت نبرة متوازنة. قال: "على مر السنين، مررنا بالعديد والكثير من التحولات في البحث".

ومع ذلك فقد قلل من أهمية التكنولوجيا بعد أن ألمح إلى بعض المخاوف بشأن إمكانية نشر أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية لمعلومات خاطئة، متلهيا بمحرك البحث العملاق قائلا: "نحن نعلم أن المليارات من الناس يثقون في جوجل لتقديم المعلومات الصحيحة".

وفي غضون ذلك، كان الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، "ساتيا ناديلا"، أكثر غموضا بشأن مستقبل الذكاء الاصطناعي في مكالمة أرباح يوم الثلاثاء الماضي، حيث أخبر المحللين أنه يرى الذكاء الاصطناعي كأداة ستحدث ثورة في طريقة بحث الأشخاص عبر الإنترنت.

وقال ناديلا إن عمليات تثبيت التطبيقات لـ Bing قد زادت 4 أضعاف منذ أن أصبحت مدعومة بالذكاء الاصطناعي في فبراير الماضي، وقال: "نتطلع إلى مواصلة هذه الرحلة فيما يُعد تحولًا في الأجيال في فئة البرامج الأكبر - البحث".

ويشار إلى أن أسهم مايكروسوفت ارتفعت بنحو 8.5٪ بعد ساعات التداول يوم الثلاثاء الماضي، وارتفعت أسهم مالكة جوجل ألفابت بنسبة 1.7٪.

وبالأرقام سجلت مايكروسوفت صافي دخل ربع سنوي قدره 18.3 مليار دولار، بزيادة 9٪ على أساس سنوي، وتفوق بكثير عن التوقعات، كما سجلت الشركة مبيعات بلغت 52.9 مليار دولار بزيادة 7٪.

وذكرت ألفابت يوم الثلاثاء أن أرباح الشركة تراجعت بشكل طفيف عن ربع العام الماضي إلى ما يقرب من 15.1 مليار دولار، أو 1.17 دولار للسهم، ولكنها لا تزال متفوقعة على التوقعات، كما تحسنت بشكل كبير مقارنة بربع ديسمبر الماضي، عندما انخفضت الأرباح بمقدار الثلث، وسجلت الشركة إيرادات بقيمة 69.8 مليار دولار ، بزيادة 3٪ عن نفس الفترة من العام السابق وأيضا قبل التوقعات بقليل.