تعمل شركة فيفو Vivo الصينية حاليا على تطوير طرازين جديدين ينتميان إلى عائلة Y متوسطة المدى. تشمل الأجهزة الجديدة طرازي Vivo Y35 plus و Vivo Y35m plus، اللذان تم رصدهما في العديد من مواقع اعتماد الشهادات وبالتالي هي إشارة قوية إلى قرب إطلاقها رسميا.

وفقا لتقرير موقع gizmochina يمكن أن يكون إطلاق فيفو Vivo Y35 plus و vivo 35m plus قريبًا جدا، حيث تم رصدهما على قائمة جوجل بلاي كونسول بالإضافة إلى مواقع شهادات 3C و TENAA. بالنظر إلى هذه القوائم ، يمكننا أن نرى أن الأجهزة الجديدة تحمل رقم طراز V2279A.

اعرف مواصفات هواتف "بلس" الجديدة من Vivo قبل طرحها بالأسواق

بمعنى آخر ، هناك جهازان يحملان نفس رقم الطراز ولكن بألقاب مختلفة. كشفت قائمة 3C عن حجم البطارية وسرعة الشحن لهذا الطراز، ويستمد قوته من حزمة بطارية كبيرة تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة ودعم الشحن السريع بقوة 18 وات.

علاوة على ذلك ، سيحتوي جهاز فيفو الجديد أيضًا على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل في اللوحة الخلفية، بينما تحتوي الواجهة الأمامية على كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابيكسل. بناءً على الشهادة ، ستبلغ درجة سمك الهواتف الذكية المنتظرة 8.07 ملم وتزن 190 جرامًا.

كشفت قائمة TENAA أيضًا أن رقم طراز V2279A سيكون عبارة عن هاتف مزود بتقنية اتصالات الجيل الخامس 5G والذي سيحتوي على معالج ثماني النواة بتردد 2.2 جيجاهرتز.

أطلقت Vivo جهاز Y35m في وقت سابق من هذا العام مع معالج ميدياتك مجموعة شرائح Dimensity 700 ، لذلك يمكننا توقع شريحة MediaTek أخرى لطراز "بلس".

سيتم إقران هذا المعالج بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت رام و 512 جيجابايت من مساحة التخزين. من غير الواضح سبب حمل الجهازين أسماء مختلفة قليلاً رغم أنهم يحملان نفس رقم الطراز ، ولكن من المحتمل أن يشير ذلك إلى تغييرات تخص السوق الذي سيتم إطلاق كل منهما.