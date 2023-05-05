حريق هائل في مطعم شهير بالغربية

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الغربية اليوم مدعومة بـ 3 سيارات مطافى من إخماد حريق هائل نشب داخل أحد المطاعم بمنطقة شارع البحر وسط مدينة زفتى، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي شارع البحر بمدينة زفتي، بنشوب حريق هائل داخل إحدي المطاعم الشهيرة بالمدينة، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.