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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بـ العباءة .. زوجة حارس الزمالك السابق في العُمرة

زوجة ابو جبل
زوجة ابو جبل

نشرت الجزائرية سمارة يحيى، زوجة محمد أبو جبل، حارس مرمى الزمالك السابق والبنك الأهلي الحالي صورًا لها من المملكة العربية السعودية وهى تؤدى مناسك العمرة.

وظهرت سارة ناجي عبر حسابها علي إنستجرام مرتدية الحجاب والعباءة السوداء معربة عن سعادتها.

وتتميز زوجة محمد أبو جبل برشاقتها اللافتة فهى تعتمد على الظهور بإطلالات مبهجة وملابس مميزة من الفساتين والملابس الكاجوال الجريئة التي تكشف عن جمالها ورشاقتها.

وانضم محمد أبوجبل لصفوف البنك الأهلي في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من الزمالك، في صفقة انتقال حر.

 

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IMG_٢٠٢٣٠٥٠٥_١٨٤٧١٦
IMG_٢٠٢٣٠٥٠٥_١٨٤١٥٧
IMG_٢٠٢٣٠٥٠٥_١٨٤١٥٧
الجزائرية سمارة يحيى زوجة محمد أبو جبل تؤدى مناسك العمرة البنك الاهلي الزمالك

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