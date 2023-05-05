بـ العباءة .. زوجة حارس الزمالك السابق في العُمرة

نشرت الجزائرية سمارة يحيى، زوجة محمد أبو جبل، حارس مرمى الزمالك السابق والبنك الأهلي الحالي صورًا لها من المملكة العربية السعودية وهى تؤدى مناسك العمرة.

وظهرت سارة ناجي عبر حسابها علي إنستجرام مرتدية الحجاب والعباءة السوداء معربة عن سعادتها.

وتتميز زوجة محمد أبو جبل برشاقتها اللافتة فهى تعتمد على الظهور بإطلالات مبهجة وملابس مميزة من الفساتين والملابس الكاجوال الجريئة التي تكشف عن جمالها ورشاقتها.

وانضم محمد أبوجبل لصفوف البنك الأهلي في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من الزمالك، في صفقة انتقال حر.