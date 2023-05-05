الزمالك يضم حماصة لدعم فريق اليد في بطولتي أفريقيا

تعاقد نادي الزمالك مع أبو الفتوح أحمد “حماصة” لاعب فريق البنك الأهلي لكرة اليد على سبيل الإعارة من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء خلال بطولتي كأس السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس الأفريقية والمقرر اقامتهما خلال الفترة من 6 إلى ١٩ مايو الحالي في مصر.

ووقع اللاعب العقود في حضور أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على ألعاب الصالات بالقلعة البيضاء.

ويستعد الفريق الأول لكرة اليد لخوض منافسات بطولتي السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس الأفريقية المقرر إقامتمها بالقاهرة خلال الفترة من 6 إلى 19 مايو الحالي.