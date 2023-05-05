أستاذ بجامعة أفريقيا العالمية: هناك مخطط لتقسيم السودان ومصر تعي وتتصدى له

أكد الدكتور عبدالمجيد عبدالرحيم، أستاذ بجامعة أفريقيا العالمية السودانية، أن هناك مخططا لتقسيم شمال السودان، ولكن الدولة المصرية على قدر كافي من الوعي للتصدي لكافة هذه المخططات.

وأضاف عبدالمجيد، خلال حواره ببرنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن ميليشا الدعم السريع فى السودان أداة فى يد الدول الغربية.

وتابع: المشهد في السودان في الوقت الحالي يشوبه ضباية كبيرة بعد الحرب بين ميليشا الدعم السريع والجيش.

خلخلة خارجية



وأكد أن السودان يعاني من خلخلة خارجية تزيد من حدة الصراع بين الأطراف المتصارعة.



